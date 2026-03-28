HLV Kim Sang Sik và Đình Bắc nhận vinh dự lớn trước trận gặp tuyển Malaysia

Tối 27/3, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã tổ chức chương trình Vinh quang Thể thao Việt Nam 2026 tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) nhằm vinh danh các VĐV, HLV và các đội thể thao tiêu biểu toàn quốc năm 2025. Đây cũng là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026).

Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Nguyễn Danh Hoàng Việt trao bằng khen cho tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (Ảnh: Quyết Thắng).

Tại sự kiện, những gương mặt xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam trong năm 2025 đã được vinh danh như VĐV đội tuyển bắn súng Trịnh Thu Vinh, cầu thủ Nguyễn Đình Bắc, các VĐV đội tuyển điền kinh Nguyễn Thị Oanh, Bùi Thị Kim Anh, VĐV đội tuyển Karate Hoàng Thị Mỹ Tâm, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, kỳ thủ Lại Lý Huynh...

Các HLV được vinh danh gồm HLV Kim Sang Sik (đội tuyển bóng đá nam), HLV Mai Đức Chung (đội tuyển bóng đá nữ), HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (đội tuyển bóng chuyền nữ), HLV Nguyễn Hoàng Vũ (đội tuyển bơi lội quốc gia), HLV Trần Quốc Cường (đội tuyển bắn súng).

Các VĐV, HLV thể thao người khuyết tật tiêu biểu cũng được xướng tên như VĐV Lê Văn Công (cử tạ), VĐV Vi Thị Hằng (bơi), HLV Đặng Văn Phúc (điền kinh), Nguyễn Đăng Viễn (bơi)... Gala cũng vinh danh các đội tuyển thi đấu nổi bật trong năm 2025 gồm đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, đội tuyển điền kinh tiếp sức 4x400m nữ, đội tuyển cầu mây 4 nữ, đội tuyển bóng ném nữ bãi biển.

Đáng chú ý, chia sẻ với Dân trí sau khi được vinh danh tại Gala Vinh quang Thể thao Việt Nam 2026, VĐV Trịnh Thu Vinh xúc động cho biết: "Tôi rất vui khi được nhận vinh dự này và cảm thấy mình càng phải nỗ lực hơn nữa để giành thêm nhiều thành tích cho thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

HLV Mai Đức Chung và HLV Kim Sang Sik là hai trong số các HLV nổi bật giúp thể thao Việt Nam vươn tầm quốc tế (Ảnh: Quyết Thắng).

Năm 2026 tôi sẽ tiếp tục đại diện cho Việt Nam tham dự nhiều đấu trường quốc tế. Đây vừa là áp lực nhưng vừa là động lực để tôi nỗ lực hơn trong việc tập luyện và thi đấu. Tôi nghĩ rằng không có áp lực thì không có thành công, điều quan trọng nhất là mình tự tin phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để không phụ sự kỳ vọng của mọi người".

Cũng giống như Thu Vinh, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bày tỏ niềm vui khi được nhận bằng khen cao quý từ Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch nhờ những đóng góp cho đội tuyển U23 Việt Nam trong năm 2025.

"Thành công trong năm 2025 là ngoài sự tưởng tượng và mong đợi của tôi. Tôi được thi đấu ở SEA Games 33 cũng như VCK U23 châu Á và may mắn đạt được một số thành tích tốt. Từ thành công của năm vừa qua khiến tôi đặt mục tiêu phấn đấu thành công hơn nữa trong năm 2026 này. Tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa khi có rất nhiều giải đấu quan trọng trong năm nay", tiền đạo Đình Bắc bày tỏ.

Trong khi đó, HLV Kim Sang Sik là gương mặt đến từ nước ngoài duy nhất được vinh danh tại Gala Vinh quang Thể thao Việt Nam 2026. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết ông cảm thấy xúc động khi được Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch trao bằng khen cho những đóng góp xuất sắc trong năm 2025, đặc biệt là các chức vô địch AFF Cup 2025, chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và HCV SEA Games 33 đã giành được trong năm qua.

HLV Kim Sang Sik, tiền đạo Đình Bắc cùng các VĐV, HLV nổi bật được vinh danh tại Gala Vinh quang Thể thao Việt Nam 2026 (Ảnh: Quyết Thắng).

Đáng chú ý, HLV Kim Sang Sik cũng nhấn mạnh bản thân ông và các cầu thủ Việt Nam đặt quyết tâm rất lớn cho mục tiêu đánh bại đội tuyển Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31/3 tới đây.

"Tôi cùng với ban huấn luyện cũng như các cầu thủ cố gắng có sự chuẩn bị tốt nhất để giành chiến thắng trước tuyển Malaysia. Chúng tôi cũng đặt mục tiêu giúp bóng đá Việt Nam trở lại top 100 thế giới. Rất mong tiếp tục đón nhận sự ủng hộ, cổ vũ từ mọi người", HLV Kim Sang Sik khẳng định.