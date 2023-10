Công nghệ VAR "phủ sóng" V-League

Công nghệ VAR đang phát huy được vai trò tích cực

Thực tế cho thấy từ khi công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) được áp dụng tại Việt Nam từ cuối mùa giải 2023 và tới đầu mùa giải 2023-2024, công tác trọng tài các trận đấu có VAR được cải thiện rõ nét.

Ở hầu hết các trận đấu có VAR, những quyết định then chốt, ảnh hưởng đến cục diện và kết quả trận đấu từ đội ngũ trọng tài đều không gặp phải phản ứng trái chiều từ 2 đội tham dự.

Gần như ở các trận đấu có áp dụng VAR, HLV hai đội đều được đề nghị đánh giá về hiệu quả của VAR, chất lượng trong những pha bóng VAR can thiệp và mọi câu trả lời đều tích cực, đánh giá cao về tính chính xác của VAR. Đặc biệt là HLV của những CLB mất lợi thế sau khi VAR can thiệp.

"VAR can thiệp tình huống đó là chính xác", HLV Văn Sỹ Sơn (CLB Quảng Nam) xác nhận về bàn penalty khiến đội bóng của mình mất điểm khi làm khách trên sân Thiên Trường ở vòng 1.

HLV Bùi Đoàn Quang Huy của CLB Quy Nhơn Bình Định thì nói: "Tôi nghĩ VAR đã vào cuộc thì chính xác, tôi không có phàn nàn gì về chuyện này. Quy Nhơn Bình Định tuân thủ các quyết định của trọng tài. Chúng tôi thấy rằng khi có VAR thì kết quả trận đấu sẽ đảm bảo sự công bằng".

Chờ đợi công nghệ VAR sớm được áp dụng tại tất cả các trận đấu

Phút 43 hiệp 1 trận đấu giữa CLB Quy Nhơn Bình Định và CLB Becamex Bình Dương ở vòng 2 Night Wolf V-League 2023-24, cầu thủ số 10 Leo Artur sút chéo góc ghi bàn trong vòng 16m50. Trọng tài chính sau khi tham khảo cùng trợ lý ra quyết định không công nhận bàn thắng vì xác định anh đã việt vị khi nhận bóng. Leo Artur vẽ lên khung hình biểu tượng của VAR (đây là trận đấu không áp dụng VAR)

Trên sân Hòa Xuân, CLB Quảng Nam và CLB TPHCM cầm chân nhau với tỷ số 1-1. Trận này, VAR cũng chưa thể xuất hiện hỗ trợ trọng tài. Sau trận, HLV Vũ Tiến Thành của CLB TPHCM cho rằng trọng tài đã làm tốt nhiệm vụ, nhưng ông cũng bày tỏ mong muốn VAR sớm xuất hiện ở tất cả các trận đấu: "Nếu trận đấu có VAR thì các tình huống khác sẽ được trọng tài nhìn nhận và đưa ra quyết định chuẩn xác hơn, công nghệ VAR sẽ giúp rất nhiều cho các trọng tài".

Đây không phải lần đầu tiên ông Thành nhắc đến việc cấp thiết cần áp dụng VAR rộng rãi, phổ biến tại V.League. Trước đó, ở trận gặp Khánh Hòa tại vòng 1, ông Thành cũng nêu lên quan điểm rằng VAR cần thật sớm áp dụng tất cả các trận ở V.League để tránh các đội bóng bị "thiệt thòi khi không có VAR". Và ông cũng không phải HLV đầu tiên nhắc đến tầm quan trọng của công nghệ này đối với các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Công ty VPF và Ban trọng tài VFF hiểu rõ tầm quan trọng của việc cần sớm hoàn thành mục tiêu áp dụng VAR tại các trận đấu của V-League. Việc tiếp tục đào tạo lực lượng đủ trình độ, đáp ứng yêu cầu của FIFA để có thể vận hành VAR nằm trong kế hoạch triển khai trong thời gian sắp tới.

Ngay khi các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam có quãng nghỉ FIFA Days trong tháng 11, lớp đào tạo trọng tài VAR khóa 2 sẽ được tổ chức, các khóa đào tạo tiếp theo sẽ được xen kẽ tổ chức vào giữa các quãng nghỉ của giải VĐQG và dự kiến hoàn thành trước khi 2 xe VAR do FIFA tài trợ về Việt Nam.

Ngay từ giai đoạn đầu triển khai VAR, vấn đề con người, lực lượng vận hành VAR đã được Công ty VPF cũng như Ban trọng tài VFF đánh giá là quan trọng bậc nhất, bên cạnh việc triển khai cơ sở hạ tầng kỹ thuật.

Công nghệ VAR được áp dụng rộng rãi tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam là mong muốn của các CLB và cũng là mục tiêu của công ty VPF nhằm đáp ứng yêu cầu về sự phát triển của bóng đá chuyên nghiệp hiện đại, mang đến những trận đấu chất lượng, công bằng, đẹp mắt gửi đến người hâm mộ bóng đá cả nước.

Tuy nhiên VAR mới ở giai đoạn đầu triển khai nên còn nhiều bỡ ngỡ với đội ngũ trọng tài. Để công tác vận hành nhuần nhuyễn, trơn tru hơn cần rất nhiều thời gian, kỹ năng. FIFA đưa ra giới hạn 3 năm thử thách và sẽ theo dõi toàn bộ quá trình làm việc trong thời gian này. Mốc thời gian đó không phải tự nhiên có mà đó là con số FIFA đã tính toán để đội ngũ trọng tài có thể hoàn thiện kỹ năng bản thân.

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Trưởng BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cho biết: "Bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, hình ảnh cho các giải đấu, VPF luôn đặc biệt chú trọng đến công tác phòng, chống tiêu cực tại hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

Hiện VFF đã ký kết quy chế phối hợp về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong bóng đá với Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an. VPF luôn phối hợp rất tích cực từ các Phòng ban chức năng của VFF, Cục C02 trong công tác phòng chống tiêu cực, đảm bảo an ninh, an toàn tại các hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Tất cả những nỗ lực của VFF, VPF đều thể hiện quyết tâm nói không với tiêu cực, đem đến giải đấu chất lượng và minh bạch".

Từ mùa giải 2023, Ban tổ chức giải đã triển khai lắp đặt Mixed zone (khu vực hỗn hợp) ở các sân vận động của các CLB tham dự giải đấu. Đến Night Wolf V-League 2023-24, các quy định liên quan đã được triển khai đồng bộ với những hướng dẫn cụ thể đến các đội bóng.