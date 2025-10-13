Cơ thủ người Lithuania vô địch Hanoi Open Pool Championship 2025

Sau hai trận bán kết, Hanoi Open Pool Championship 2025 đã xác định 2 cơ thủ góp mặt ở trận tranh cúp vô địch, đó là Moritz Neuhausen của Đức và Pujis Labutis đến từ Lithuania.

Pujis Labutis vô địch Hanoi Open Pool Championship 2025 (Ảnh: HT).

Ở trận bán kết 1, Labutis đã xuất sắc vượt qua đối thủ trẻ tài năng Robbie Capito với tỷ số 11-8, trong trận đấu có chất lượng chuyên môn cao và kịch tính. Trong khi đó, người vừa vô địch Peri Open 2025 Moritz Neuhausen không gặp nhiều trở ngại trước Harry Vergara của Philippines khi giành chiến thắng cách biệt 11-4 ở trận bán kết 2.

Trận chung kết giữa Morizt Neuhausen và Pujis Labitis đã diễn ra dưới sự cổ vũ của gần 2.000 CĐV đến theo dõi trực tiếp tại Cung thể thao Điền kinh trong nhà Mỹ Đình đã tạo ra không khí sôi động, vốn đã trở thành đặc sản của Hanoi Open Pool và đưa giải đấu trở thành một trong những giải Major hấp dẫn nhất, được chờ đợi nhất trong hệ thống WNT.

Hai cơ thủ đã trình diễn thế trận cân bằng và bám đuổi ở giai đoạn đầu trận. Tuy nhiên khi tỷ số trận đấu đang là 4-4, Labutis bắt đầu vượt lên. Với lối đánh bình tĩnh, chuẩn xác trong từng tình huống, cơ thủ Lithuania tăng dần khoảng cách lên 10-4. Việc không có nhiều cơ hội cầm cơ dường như không khiến Neuhausen mất nhịp độ. Anh vẫn tận dụng được cơ hội khi được trao, và đã níu kéo được hy vọng khi rút ngắn tỷ số còn 7-10.

Tuy nhiên, ở trận cầu đẳng cấp cao nhất, một sai sót cũng có thể trả giá. Tình huống "chạy đạn bi 2" không thành công ở rack 18 khiến Neuhausen trao cúp cho Labutis. Tay cơ Lithuania bước vào bàn và nâng tỷ số lên 11-7. Hai rack phá và dọn bàn hoàn hảo sau đó đã mang về chiến thắng chung cuộc 13-7 cho Labutis.

Giải đấu kết thúc thành công tốt đẹp (Ảnh: HT).

"Tôi cảm thấy hồi hộp, tôi không biết làm thế nào có thể thắng được. Tôi cảm ơn các CĐV Việt Nam đã tạo ra không khí điên rồ, cho tôi cùng Neuhausen đều cảm thấy hạnh phúc được chơi trong không khí như thế này. Tôi cũng xin cảm ơn bạn gái, người luôn ủng hộ và dõi theo tôi", Labutis chia sẻ sau trận.

Cũng trong ngày cuối cùng, Ban tổ chức đã thông báo đội trưởng đội châu Á, huyền thoại billiards Philippines Bustamante quyết định chọn Dương Quốc Hoàng cho suất đặc cách tham dự Reyes Cup 2025.

Tiếp nối thành công của hai mùa giải trước, Hanoi Open Pool Championship 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải đấu billiards 9 bóng đẳng cấp nhất châu Á và là sự kiện thể thao quốc tế uy tín hàng đầu được tổ chức tại Việt Nam. Sau 5 ngày thi đấu, Hanoi Open Pool đã tìm ra nhà tân vô địch, đó là cơ thủ Pijus Labutis của Lithuania.

Một trong những điểm nhấn của giải năm nay, sau 2 mùa tổ chức là tại vòng 16 cơ thủ xuất sắc nhất có Đinh Chấn Kiệt đại diện cho chủ nhà Việt Nam. Không được đánh giá cao và đặt nhiều hy vọng như Dương Quốc Hoàng, Lường Đức Thiện, Nguyễn Anh Tuấn nhưng Đinh Chấn Kiệt đã trở thành hiện tượng, lập nên cột mốc trong sự nghiệp cá nhân với thành tích tại một giải Major danh giá trong hệ thống WNT.