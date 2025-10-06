Hanoi Open Pool Championship 2025: Sân khấu billiards đẳng cấp thế giới

Ngày 6/10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Công ty Vietcontent và Matchroom chính thức công bố mùa thứ 3 của giải vô địch Pool 9 bóng Hà Nội mở rộng. Sau hai mùa tổ chức thành công, giải đấu đã trở thành sự kiện được mong đợi nhất trong hệ thống World Nineball Tour.

Nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới tham dự Hanoi Open Pool Championship 2025 (Ảnh: HT).

Với tổng giải thưởng lên đến 200.000 USD, Hanoi Open Pool Championship 2025 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải đấu có quy mô và đẳng cấp hàng đầu trong hệ thống World Nineball Tour. Giải đấu năm nay sẽ quy tụ 256 cơ thủ tham dự, trong đó có 128 cơ thủ thuộc top đầu bảng xếp hạng World Nineball Tour - những tên tuổi lớn nhất của làng billiards thế giới hiện nay.

Người hâm mộ sẽ được chứng kiến màn trình diễn của đương kim vô địch Johann Chua, nhà vô địch World Pool Championship Carlo Biado, cùng nhiều ngôi sao hàng đầu khác như Fedor Gorst - người sở hữu Grand Slam của làng billiard 9 bóng thế giới, những tên tuổi khác như Jayson Shaw, Francisco Sanchez Ruiz, Aloysius Yapp, Mickey Krause hay tài năng trẻ nổi bật Albert AJ Manas…

Trong tổng số 256 cơ thủ đến từ 40 quốc gia, Việt Nam có 68 đại diện, với 40 tay cơ đã vượt qua vòng loại để giành quyền tranh tài. Dẫn đầu các cơ thủ Việt Nam là Dương Quốc Hoàng - cơ thủ đang sở hữu phong độ ổn định và được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ khi thi đấu trên sân nhà.

Quốc Hoàng chia sẻ: "Trở lại giải Hanoi Open luôn mang đến cho tôi một cảm giác vô cùng đặc biệt. Đây không chỉ là một giải đấu - đây là nơi giấc mơ lớn được chứng kiến bộ môn billiards đẳng cấp thế giới lần đầu tiên ở Việt Nam bắt đầu định hình".

68 cơ thủ Việt Nam tham gia giải đấu lần này (Ảnh: HT).

Bên cạnh Quốc Hoàng, làng billiards Việt Nam còn đặt niềm tin vào nhiều tên tuổi triển vọng khác như Nguyễn Anh Tuấn, Đặng Thành Kiên, Bùi Trường An và Lường Đức Thiện... Các cơ thủ này đều được đánh giá có tiềm năng đạt thành tích cao tại giải đấu năm nay, đặc biệt khi họ được thi đấu trong không khí cổ vũ nhiệt thành từ khán giả nhà.

Sự góp mặt của 68 đại diện Việt Nam tại một giải đấu đẳng cấp thế giới không chỉ thể hiện bước tiến của billiards nước nhà mà còn là cơ hội quý giá để các cơ thủ Việt Nam học hỏi, cọ xát và nâng cao trình độ chuyên môn của mình.

Điểm đáng ghi nhận là Hanoi Open Pool Championship đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một giải đấu đơn lẻ để trở thành tiền đề cho cả một hệ sinh thái phát triển billiards chuyên nghiệp tại Việt Nam.