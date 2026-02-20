Cổ động viên Indonesia truy đuổi cầu thủ Thái Lan và trọng tài ở Cúp châu Á

Trận đấu diễn ra ngày 19/2, trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Cúp C2 châu Á, trên sân Gelora Bandung Lautan Api, tại Bandung (Indonesia). Persib Bandung thắng ở trận lượt về với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, đội bóng Indonesia thua chung cuộc 1-3 sau hai lượt trận, bị loại.

Sau khi kết thúc trận lượt về, đám đông CĐV quá khích của đội chủ nhà Persib Bandung phá vỡ hàng rào ở khu vực khán đài phía nam, họ tràn xuống sân.

CĐV đội chủ nhà Persib Bandung tràn xuống sân sau trận đấu (Ảnh: Siam Sport).

Cầu thủ đội khách và các trọng tài phải chạy vào đường hầm, lánh nạn trong phòng thay quần áo. Trong khi đó, lực lượng an ninh trên sân phải vào sân để can thiệp.

Sau trận, đội khách Ratchaburi FC (Thái Lan) phải rời sân trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát chống bạo động.

Một ngày sau khi trận đấu kết thúc, truyền thông Thái Lan chỉ trích dữ dội sự hung hãn của các CĐV quá khích người Indonesia. Tờ Siam Sport viết: “Hé lộ mặt tối của bóng đá Indonesia, các CĐV quá hung bạo. Các trận đấu ở đây quá bạo lực”.

“Sân vận động Gelora Bandung trong buổi tối 19/2 trở thành “địa ngục của đội khách”, toàn thể đội Ratchaburi FC đã trải qua cảm giác này. Các cầu thủ đến từ Thái Lan buộc phải trú ẩn trong phòng thay đồ hàng giờ liền, giữa khung cảnh hỗn loạn của các CĐV chủ nhà tràn xuống sân.

Bóng đá ở xứ sở vạn đảo thường xuyên tái hiện hình ảnh bạo lực vượt quá giới hạn an toàn. Các đội khách thường gặp phải tình trạng đầy khó khăn để rời khỏi sân mỗi khi thắng được các đội bóng Indonesia. Tình yêu bóng đá tại đây đã trở thành sự điên rồ”, Siam Sport viết thêm.

Khung cảnh hỗn loạn sau trận đấu (Ảnh: Detik).

Hiện tại, phía đội khách Ratchaburi FC cho biết họ vẫn an toàn, nhờ nhanh chân chạy vào đường hầm. Nhưng toàn bộ thành viên của đội bóng đến từ Thái Lan trải qua những giây phút hoảng loạn thật sự.

Tờ Thairath của xứ sở chùa vàng hé lộ: “Không chỉ có các cầu thủ, ban huấn luyện của Ratchaburi FC, ngay cả các CĐV của đội khách có mặt trên sân cũng phải nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ của Ratchaburi FC trú ẩn”.

“Đây là khoảnh khắc căng thẳng thực sự, tất cả chỉ muốn chạy trốn khỏi CĐV đội chủ nhà. Các CĐV Indonesia tràn xuống sân, pháo sáng, tiếng nổ xuất hiện. Hiện tại, các thành viên Ratchaburi FC xác nhận họ đã an toàn”, Thairath thông tin thêm.

Còn về phía tờ Siam Sport, tờ nhật báo hàng đầu Thái Lan kêu gọi: “Vấn đề của bóng đá Indonesia không chỉ là cấm cửa các sân vận động và phạt tiền từng trận đấu có vi phạm, mà phải thay đổi toàn bộ cấu trúc tổ chức các trận đấu”.

“Nhà tổ chức phải kiểm soát được sức chứa của các sân vận động, thay đổi thái độ của các CĐV. Đã đến lúc các tiêu chuẩn an toàn phải được ưu tiên hơn là cảm xúc của một bộ phận người hâm mộ”, tờ Siam Sport nhấn mạnh.

Đây không phải là lần đầu bạo loạn xảy ra ở các sân bóng tại Indonesia trong những năm gần đây. Đáng kể có thảm kịch tại sân vận động Kanjuruhan (Đông Java) năm 2022, cướp đi sinh mạng của 125 người. Trong thảm kịch đó, khán giả quá khích Indonesia cũng tràn xuống sân, gây nên cảnh hỗn loạn kinh hoàng.