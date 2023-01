Cổ động viên châu Á đòi trao giải Oscar cho cầu thủ nhập tịch Marc Klok

"Nam diễn viên xuất sắc nhất của trận đấu, cần trao giải Oscar cho anh ấy ngay lập tức", tài khoản Justin Daniel bình luận trên trang Asean Football về pha ăn vạ lộ liễu của trung vệ Marc Klok trong trận bán kết lượt về giữa Indonesia và Việt Nam trên sân Mỹ Đình tối 9/1.

Đoạn clip Marc Klok diễn kịch ăn vạ nhằm bẫy Văn Hậu dính thẻ vàng trong tình huống tuyển Việt Nam được hưởng phạt góc ở cuối hiệp hai đã gây sốt trên mạng xã hội và được cư dân mạng chia sẻ chóng mặt cùng rất nhiều bình luận chỉ trích đối với trung vệ nhập tịch người Indonesia.

Marc Klok ăn vạ lộ liễu bị cư dân mạng chỉ trích (Ảnh cắt từ clip).

"Thích làm diễn viên hài nhưng bố mẹ lại bắt chơi bóng đá", tài khoản Zalliezack Zai bình luận. Một cổ động viên Indonesia đã phải lên tiếng chống chế: "Đây là cách chúng tôi muốn đáp trả Việt Nam. Chúng tôi chỉ sao chép lại với những gì Việt Nam đã làm mà thôi", tài khoản Ismall nói.

Tuy nhiên, một cổ động viên Malaysia đã phản biện: "Hành vi quá xấu và trơ trẽn". "Chúc mừng Việt Nam từ Malaysia. Các bạn đã chơi rất tốt hôm nay. Hẹn gặp lại bạn trong trận chung kết", tài khoản Izaan Zahari nói thêm.

Trang facebook có dấu tích xanh của Marc Klok cũng tràn ngập các hình ảnh, clip pha ăn vạ của trung vệ này do các cổ động viên Việt Nam gửi kèm theo nhiều bình luận hài hước. "Sức khỏe anh ổn chưa ạ? Ngã mạnh lăn ra thế kia chắc do Văn Hậu thở mạnh quá hay là do anh bị tai biến, đột quỵ vậy", tài khoản Phạm Hoàn bình luận.

Chiến thắng 2-0 trước Indonesia đã giúp Việt Nam phá dớp 26 năm không thắng đội bóng "xứ vạn đảo" ở AFF Cup. Đối thủ của tuyển Việt Nam ở trận chung kết sẽ được xác định sau trận bán kết lượt về giữa Malaysia và Thái Lan vào tối nay.