Cổ động viên Indonesia: "Việt Nam ở đẳng cấp cao hơn Indonesia"

Tối qua (9/1), đội tuyển Indonesia thất bại 0-2 trên sân Mỹ Đình của Việt Nam, qua đó dừng bước tại bán kết AFF Cup 2022. Không mang cúp vô địch AFF Cup về nhà khiến cổ động viên xứ vạn đảo vô cùng thất vọng.

Rất nhiều những cảm xúc khác nhau được hàng nghìn cổ động viên Indonesia bày tỏ trên các bài viết về trận đấu được đăng tải trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI).

Tiến Linh (phải) lập cú đúp vào lưới của Indonesia (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Cổ động viên Moh Riva'i đổ lỗi thất bại của Indonesia là do trọng tài và mặt sân Mỹ Đình không tốt: "Indonesia chơi tốt dưới thời HLV Shin Tae Yong. Một lần nữa chúng ta lại gặp bất lợi về trọng tài, người không công tâm và thiếu những quyết định cứng rắn. Mặt sân cỏ tại Mỹ Đình như các sân bóng ở làng. Mọi người đừng quên rằng Borussia Dortmund có thể thua Việt Nam, không phải do Việt Nam chơi hay mà do họ thích nghi tốt với mặt sân cỏ tại Mỹ Đình".

Tuy nhiên, ít các cổ động viên đổ lỗi như Moh Riva'i, đa phần người hâm mộ Indonesia bày tỏ sự thất vọng khi thừa nhận rằng đội bóng của họ thi đấu kém hơn Việt Nam.

Cổ động viên Mas Zai OlLeng cho biết: "Quả thật đội bóng của chúng ta không cùng đẳng cấp với Việt Nam. Tôi hi vọng các cầu thủ vẫn giữ vững được tinh thần".

Cổ động viên Reyhan Gunawan bày tỏ: "Vô cùng thất vọng, Indonesia bao lâu nữa mới có thể mang AFF Cup về nhà? Phải làm thế nào để bóng đá Indonesia có thể thành công? Chúng ta có cầu thủ tốt, có huấn luyện viên tốt, rồi kết quả thì như thế nào đây? Nếu phải dọn dẹp, hãy hành động từ PSSI".

Cổ động viên Catur Koeswoyo Catur nêu ý kiến: "Không phải không đánh giá cao sự khát khao và cống hiến của các cầu thủ ở đội tuyển quốc gia, nhưng không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể vô địch AFF Cup. Indonesia là một quốc gia vĩ đại và chúng ta lại luôn thua Việt Nam, điều đó rất thất vọng".

Cổ động viên Rofin Ardeju đầy bi quan: "Đẳng cấp của đội tuyển quốc gia Indonesia đã bị Campuchia đe dọa".

Cổ động viên Yunita tỏ ra đau khổ: "Từ xưa tới nay chúng ta chưa bao giờ vô địch. Indonesia còn phải đợi tới bao giờ nữa đây?".

Indonesia dứt điểm 9 lần, tất cả đều không trúng khung thành của Văn Lâm (Ảnh: Mạnh Quân).

Cổ động viên Satrio Jr. nhận xét: "Ngay từ đầu tôi không tin các cầu thủ trong đội hình này dù có Jordi Amat, vì Jordi không thể làm gì một mình. Không chỉ là buồn, phải nói rằng rất xấu hổ khi là công dân Indonesia mới đúng. Tại sao chúng ta luôn mắc kẹt ở phía dưới Việt Nam, Thái Lan? Chất lượng cầu thủ Indonesia quá tệ".

Cổ động viên Prada'na cho hay: "Thất vọng và buồn khi Indonesia không thể ở lại AFF Cup. Đến bao giờ người hâm mộ Indonesia mới được thỏa mãn niềm khát khao vô địch? Đừng hi vọng nữa, bởi các bạn hi vọng quá nhiều khiến đội tuyển gặp áp lực".

Cổ động viên Refri Rico Dwi Aditya thất vọng: "Cái gì thế này? Từ khi tôi chưa sinh ra cho đến bây giờ khi đã có con, tôi vẫn chưa thấy Indonesia vô địch. Chuyện gì xảy ra với chúng ta vậy, lạy thánh Allah".

Cổ động viên Faisal Raja viết: "Việt Nam, Malaysia, Thái Lan xứng đáng là ba con hổ châu Á đích thực. Indonesia muốn một huấn luyện viên có đẳng cấp thế giới nhưng đá như vậy thì cũng vô dụng, không tiến bộ, mất tập khi thi đấu thường sẽ thua. Đó là thứ chúng ta không thể thay đổi từ trước tới nay".

Cổ động viên Christoper Tambunan chỉ trích cầu thủ: "Khát vọng của các cầu thủ Indonesia ở dưới mức trung bình. Hãy thực hiện một cuộc cách mạng. Xin hãy chọn những cầu thủ Indonesia tốt hơn. Đã tới lúc dành chỗ cho những cầu thủ khát khao và giàu sức lực hơn, có thể đá được 90 phút. Hãy tìm kiếm một đội hình cân bằng bởi với 320 triệu dân mà sao chúng ta lại chọn được 22 cầu thủ thật tệ".

Cổ động viên Herman Manggalatung nói lời động viên: "Cảm ơn đội tuyển, các bạn đã chiến đấu nhưng quả thật vẫn còn nhiều thiếu sót cần phải khắc phục. Chúng tôi là những người hâm mộ thất vọng, nhưng các bạn còn thất vọng hơn. Hi vọng đội tuyển sẽ tốt hơn trong tương lai. Vấn đề là đừng ích kỉ, hãy là một tập thể gắn kết và đừng kích động trước những chiêu trò của đối thủ vì cảm xúc sẽ khiến các bạn phá hủy trận đấu".

Cổ động viên Ade Firmansyah mỉa mai: "Thua cũng không sao vì Indonesia tập trung vào Asian Cup 2023, SEA Games 2023, U20 thế giới, Asiad 2023. Chúng ta phải kiên nhẫn hơn vì dự đoán tương lai còn nhiều thất vọng".

Ban huấn luyện viên Việt Nam phản ứng mạnh khi Văn Hậu bị đối thủ chơi xấu (Ảnh: Mạnh Quân).

Đoàn Văn Hậu luôn là "cái gai" trong mắt tuyển Indonesia và cổ động viên xứ vạn đảo. Ở trận đấu hôm qua, cầu thủ số 5 của tuyển Việt Nam luôn bị đối phương khiêu khích, chơi xấu trên sân, thậm chí Klock còn có tình huống ăn vạ thô thiển mục đích lừa trọng tài rút thêm thẻ vàng với Văn Hậu, nhưng không thành công.

Cổ động viên Dwi Pudja không hài lòng với Văn Hậu: "Vì sao tuyển thủ số 5 Việt Nam không bị gãy chân?". Tuy nhiên, sự chỉ trích mù quáng của Dwi Pudja bị chính cổ động viên Indonesia phản bác. Murbin Bintoro phản hồi: "Đó mới là bóng đá bạn ạ. Đội bóng nào cũng cần một cầu thủ đá rắn mới phá được lối chơi của đối thủ. Trên thế giới có Casemiro, De Paul, Paredes, Ramos, Pepe, Vidal, Valverde… tiếc rằng Indonesia không có một mẫu cầu thủ như Văn Hậu. Trong một đội bóng, rất cần có một số cầu thủ như vậy". Cổ động viên Moses Tangkas Siagian phản hồi: "Đó là phần áp lực tinh thần cho đội tuyển chúng ta".

Shin Tae Yong chưa thể giúp Indonesia vươn tầm (Ảnh: Mạnh Quân).

Huấn luyện viên Shin Tae Yong đã dẫn dắt Indonesia được ba năm, thành tích ở các đội tuyển cấp cao như tuyển quốc gia hay U23 đều chưa có. Cổ động viên xứ vạn đảo bắt đầu mất kiên nhẫn với vị chiến lược gia người Hàn Quốc.

Cổ động viên Ismail Bin Amid nhận xét: "Cần đánh giá lại huấn luyện viên nếu đã nhiều năm không có thành công".

Cổ động viên Sisbandi Mawardi nêu ý kiến: "Huấn luyện viên uy tín lại dùng cầu thủ của huấn luyện viên cũ, trong khi vị huấn luyện viên trước lựa chọn tốt hơn. Shin Tae Yong không giúp được gì cho đội tuyển quốc gia Indonesia, chính xác ông ta đang phá hủy bóng đá Indonesia".

Cổ động viên Alfi Syahri cho biết: "Bộ phim Hàn Quốc "Đội tuyển quốc gia Indonesia với Shin Tae Yong", đạo diễn Mochamad Iriawan nên kết thúc tại đây. Quá nhiều sự chú ý khi Indonesia chi ra khoản ngân sách lớn nhưng kết quả lại tầm thường. PSSI chỉ tạo nên kỷ lục số người ủng hộ, còn Shin Tae Yong quá nhiều lời bào chữa và tranh cãi. Hãy có thói quen từ chức khi không đạt được mục tiêu".

Cổ động viên Jaka Tohir phân tích chi tiết: "1. Huấn luyện viên đẳng cấp quốc tế? Đã có. 2. Nhập tịch cầu thủ hàng đầu? Đã có. 3. Cơ sở tập luyện tốt? Đã có. 4. Đào tạo hạt giống ưu việt từ khi còn nhỏ? Đã có. 5. Tìm kiếm kinh nghiệm ở Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc? Đã có. Vậy tại sao chúng ta thất bại? Vấn đề là tài năng của chúng ta không ở bóng đá, niềm đam mê không ở bóng đá. Bóng đá chỉ là một môn thể thao phổ biến, nhưng không phải là niềm đam mê, bởi bóng đá của chúng ta vô tổ chức, hỗn loạn, dàn xếp tỷ số trong giải đấu".