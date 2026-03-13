Hai Long toả sáng, Hà Nội FC thắng đậm SL Nghệ An

Sau chiến thắng 2-1 trước CLB Công an Hà Nội ở vòng đấu trước, Hà Nội FC có sự hưng phấn và tự tin khi tiếp đón SL Nghệ An trên sân nhà Hàng Đẫy với quyết tâm giành trọn 3 điểm.

Ngay phút thứ 9, tiền đạo nhập tịch Đỗ Hoàng Hên đã đột phá nhanh bên cánh trái trước khi căng ngang cho Fisher dứt điểm, Olaha kịp thời cản phá nhưng Hai Long băng vào dứt điểm tung nóc lưới thủ thành Cao Văn Bình. Dù vậy bàn thắng của Hai Long không được công nhận khi VAR xác định có tình huống phạm lỗi của Fisher trước đó.

Hà Nội FC thắng ấn tượng SL Nghệ An (Ảnh: VPF).

Phút 24, Đỗ Hoàng Hên dứt điểm căng trong vòng cấm sau đường căng ngang của Văn Quyết, nhưng thủ thành Cao Văn Bình đã có phản xạ xuất sắc cứu thua cho đội nhà. Tạo ra rất nhiều pha tấn công, nhưng đội chủ nhà vẫn không thể có được bàn thắng và chấp nhận bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp với tỷ số hoà không bàn thắng.

Tuy nhiên cục diện trận đấu hoàn toàn khác hẳn trong hiệp 2, khi tiền đạo Đỗ Hoàng Hên có pha tạt bóng như đặt để cho Fisher đánh đầu làm tung lưới thủ thành Cao Văn Bình và khai thông thế bế tắc cho đội chủ nhà.

4 phút sau, tiền vệ Hai Long tự tin đột phá từ ngoài vòng cấm trước khi dứt điểm tinh tế bằng chân trái để giúp Hà Nội FC vượt lên dẫn trước hai bàn. Phút 78, Hai Long tiếp tục khiến khung thành SL Nghệ An chao đảo khi có 2 pha dứt điểm liên tiếp trong vòng cấm, rất may thủ thành Cao Văn Bình đã liên tiếp cứu thua cho đội nhà.

Những phút cuối trận đấu, Hà Nội FC vẫn tạo ra sức ép vô cùng lớn về phía đội khách. Phút 89, Hai Long đột phá bên cánh trái vào vòng cấm khiến hậu vệ Bá Quyền phải phạm lỗi và Hà Nội FC được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, tiền đạo Văn Quyết dễ dàng đánh bại thủ thành Cao Văn Bình ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà.

Chiến thắng này giúp Hà Nội FC tiếp tục giữ vững vị trí thứ 4 LPBank V-League 2025-2026 với 27 điểm sau 8 vòng đấu. Dù vậy khả năng cạnh tranh ngôi đầu của Hà Nội FC với CLB Công an Hà Nội vẫn còn rất lớn khi đoàn quân của HLV Harry Kewell đang kém 8 điểm và đã thi đấu nhiều hơn 2 trận.

Đội hình xuất phát:

Hà Nội FC: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Thành Chung, Công Nhật, Văn Toàn, Hùng Dũng, Hai Long, Hoàng Hên, Văn Quyết, Fisher.

SL Nghệ An: Văn Bình, Garcia, Nguyên Hoàng, Văn Huy, Bá Quyền, Xuân Bình, Khắc Ngọc, Mạnh Quỳnh, Văn Lương, Moore, Olaha.