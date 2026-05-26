Chiến lược của VFF để mở rộng mạng lưới y học thể thao

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký VFF nhấn mạnh việc mở rộng Mạng lưới Y học Thể thao là một trong những định hướng quan trọng nhằm từng bước xây dựng hệ thống hỗ trợ y tế đồng bộ, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, điều trị và phục hồi cho các cầu thủ, vận động viên bóng đá trên toàn quốc.

VFF trao tặng quà lưu niệm tới Bệnh viện Đại học Phenikaa (Ảnh: VFF).

Trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng đòi hỏi cao về thể lực, khoa học vận động và khả năng phục hồi, công tác y học thể thao không chỉ dừng lại ở điều trị chấn thương mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa rủi ro, chăm sóc sức khỏe toàn diện và hỗ trợ nâng cao hiệu suất thi đấu cho vận động viên.

Vượt qua quy trình đánh giá chuyên môn chặt chẽ, Bệnh viện Đại học Phenikaa đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của VFF với hệ thống chuyên khoa hoạt động thực tiễn chuyên sâu như Ngoại chấn thương chỉnh hình, Nội - Tim mạch - Hô hấp và Phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu.

Thông qua mạng lưới này, VFF cùng các đơn vị y tế đối tác hướng tới xây dựng mô hình y học thể thao toàn diện, chuyển từ cách tiếp cận điều trị chấn thương đơn lẻ sang quy trình đồng bộ gồm sơ cấp cứu, hội chẩn chuyên sâu, điều trị, phục hồi sau thi đấu và phòng ngừa tái phát chấn thương cho vận động viên.

Đội ngũ chuyên môn trực tiếp tham gia mạng lưới của Bệnh viện Đại học Phenikaa là các bác sĩ, kỹ thuật viên được đào tạo bài bản và giàu kinh nghiệm thực tiễn. Tiêu biểu có GS.TS.BS Cao Minh Châu - chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Phục hồi chức năng và ThS.BS Nguyễn Bá Sơn - chuyên gia Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao.

Với nền tảng chuyên môn từ nội soi khớp đến y học thể thao, đội ngũ chuyên gia của Bệnh viện Đại học Phenikaa sẽ phối hợp cùng VFF xây dựng các chương trình điều trị, phục hồi chức năng cá thể hóa, hướng tới mục tiêu giúp vận động viên phục hồi tối đa khả năng vận động, sớm trở lại tập luyện và thi đấu an toàn.

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hồi - Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa chia sẻ định hướng, năng lực chuyên môn cũng như cam kết của bệnh viện khi gia nhập mạng lưới (Ảnh: VFF).

Theo định hướng của VFF, Mạng lưới Y học Thể thao sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, hiện đại và đồng bộ cho vận động viên các đội tuyển và CLB bóng đá Việt Nam. Bên cạnh công tác điều trị chấn thương, chương trình cũng hướng tới các hoạt động dự phòng, theo dõi sức khỏe dài hạn, phục hồi chức năng, dinh dưỡng thể thao và nâng cao năng lực y học bóng đá theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Việc hợp tác với các cơ sở y tế uy tín như Bệnh viện Đại học Phenikaa được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho cầu thủ, qua đó tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam.