Chủ tịch VFF nhắc nhở đặc biệt U17 Việt Nam trước cuộc đấu U17 Australia

Trực tiếp theo dõi hành trình của thầy trò HLV Cristiano Roland tại Saudi Arabia, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao màn trình diễn bản lĩnh của U17 Việt Nam trước U17 UAE, đặc biệt trong bối cảnh đội nhận bàn thua ngay từ những giây đầu tiên nhưng vẫn kiên cường lội ngược dòng để giành chiến thắng 3-2.

“Đây là thành tích rất đáng tự hào của bóng đá trẻ Việt Nam. Các cầu thủ đã cho thấy tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc, sự trưởng thành và bản lĩnh trong thời điểm khó khăn nhất của trận đấu”, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên cầu thủ U17 Việt Nam chiều 14/5 (Ảnh: VFF).

Tại cuộc gặp với toàn đội, Chủ tịch VFF nhấn mạnh những giải đấu như VCK U17 châu Á hay FIFA U17 World Cup sẽ là nền tảng kinh nghiệm rất quan trọng cho tương lai của các cầu thủ, là hành trang để 5-6 năm nữa các cầu thủ có thể hướng tới sân chơi lớn hơn như vòng loại World Cup. “Muốn đạt tới bóng đá đỉnh cao, các con phải tự chuẩn bị cho mình sự trưởng thành, bản lĩnh và đáp ứng những tiêu chuẩn rất cao của bóng đá chuyên nghiệp”, ông nói.

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cũng cho biết Thường trực Ban chấp hành VFF đã sớm chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch tập huấn và thi đấu quốc tế chất lượng cao nhằm chuẩn bị tốt nhất cho hành trình dự FIFA U17 World Cup 2026, đồng thời tạo nền tảng lực lượng cho các mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam, hướng tới chiến dịch vòng loại FIFA World Cup 2034 trong tương lai.

Người đứng đầu VFF cũng nhắc lại bài học từ đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026. Sau thất bại trước U23 Trung Quốc, các cầu thủ đàn anh đã đứng dậy mạnh mẽ để rồi xuất sắc đánh bại U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba, qua đó giành huy chương đồng châu Á.

Theo Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, đó là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, tinh thần vượt khó và khả năng đứng dậy sau thất bại, điều mà các cầu thủ U17 Việt Nam cần tiếp tục phát huy trong hành trình phía trước.

U17 Việt Nam làm nên lịch sử với tấm vé dự World Cup U17 2026 (Ảnh: VFF).

Bên cạnh những vấn đề chuyên môn, người đứng đầu VFF cũng đặc biệt lưu ý các cầu thủ về việc sử dụng mạng xã hội trong giai đoạn nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. “Mạng xã hội có hai mặt. Khi chiến thắng, các con sẽ nhận được rất nhiều lời khen, nhưng khi thất bại cũng sẽ chịu áp lực rất lớn. Điều quan trọng nhất là phải giữ được sự tập trung cho công việc, sống bằng nghề bóng đá và thi đấu chuyên nghiệp”, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

Hướng tới mục tiêu phía trước, Chủ tịch VFF động viên các cầu thủ tiếp tục tin vào bản thân, tin vào đồng đội và chuẩn bị thật tốt cho từng trận đấu. Mọi sự hoàn thiện đều bắt đầu từ việc thực hiện tốt những chi tiết nhỏ nhất”, ông nhấn mạnh.

Sáng 14/5, U17 Việt Nam làm nên lịch sử khi lần đầu giành quyền tham dự U17 World Cup sau chiến thắng 3-2 trước UAE. Đây là thành quả từ quá trình đầu tư bài bản từ VFF, đặc biệt hiệu quả từ các giải đấu trẻ như U15 Quốc gia, giúp các cầu thủ có cơ hội được thi đấu, cọ xát.

Sau chiến tích này, VFF gửi lời cảm ơn chân thành tới người hâm mộ, báo chí và các nhà tài trợ, trong đó có Acecook và Modern – những doanh nghiệp đã kiên trì đồng hành cùng bóng đá trẻ Việt Nam nhiều năm qua. Các giải đấu do họ hỗ trợ như U15, U19, U19 nữ Quốc gia được đánh giá là sân chơi chất lượng, giúp các tài năng trẻ rèn luyện và trưởng thành.

Thủ môn Xuân Hòa gây ấn tượng ở các giải trẻ quốc gia (Ảnh: VFF).

Tiền đạo Văn Dương ngày càng trưởng thành sau giải U15 quốc gia (Ảnh: VFF).

VFF nhấn mạnh, chính nền tảng vững chắc từ những sân chơi ấy là một trong những yếu tố giúp U17 Việt Nam viết nên trang sử mới. Sự đồng hành của Acecook và Modern không chỉ đơn thuần là tài trợ, mà còn góp phần kiến tạo tương lai cho bóng đá nước nhà.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Australia tại vòng tứ kết giải U17 châu Á 2026 vào lúc 0h ngày 17/5 theo giờ Việt Nam.