CĐV Đông Nam Á ca ngợi U17 Lào, chỉ ra lý do U17 Thái Lan bị loại

"Thật là ngoạn mục. Đúng là không có gì là không thể. Chúc mừng đội tuyển U17 Lào. Các bạn đã có một chiến thắng rất ấn tượng trước Thái Lan", tài khoản Lukman đến từ Singapore bày tỏ trên trang Asean Football sau khi chứng kiến đội tuyển U17 Lào tạo ra cú sốc trước U17 Thái Lan với chiến thắng 3-2 ở lượt trận cuối bảng B diễn ra vào ngày 18/4.

Các cầu thủ U17 Lào (áo trắng) ngược dòng đánh bại U17 Thái Lan ở lượt cuối bảng B giải U17 Đông Nam Á 2026 (Ảnh: FA Thailand).

Dù được đánh giá là ứng viên số 1 ở bảng đấu, nhưng U17 Thái Lan sau khi giành chiến thắng ở trận ra quân trước Philippines đã liên tiếp gây thất vọng khi lần lượt để thua U17 Myanmar và U17 Lào.

Đặc biệt, trong lượt trận cuối với đội tuyển U17 Lào, các cầu thủ U17 Thái Lan đã có hai lần vượt lên dẫn trước nhưng rồi vẫn để thua ngược cay đắng sau những sai lầm đến từ hàng thủ.

Hai trận thua liên tiếp khiến U17 Thái Lan chính thức bị loại ngay từ vòng bảng khi xếp vị trí thứ 3 ở bảng B, trong khi đó U17 Lào gây ấn tượng với việc giành vé vào bán kết với vị trí nhất bảng.

Nhiều CĐV Đông Nam Á đã lên tiếng ca ngợi tinh thần quật cường của các cầu thủ U17 Lào cũng như chỉ trích hàng thủ U17 Thái Lan đã mắc quá nhiều lỗi dẫn tới trận thua ngược cay đắng.

"Chúc mừng đội tuyển U17 Lào. Đội tuyển Lào đã sử dụng một HLV người Thái Lan để đánh bại chính U17 Thái Lan. HLV có chiến thuật rất tốt và các cầu thủ đã thực hiện hiệu quả.

Có thể thấy Thái Lan sử dụng một đội B với các cầu thủ từ 14 đến 16 tuổi nhằm chuẩn bị cho Asian Cup tiếp theo. Nhưng đó không phải là lý do để đổ lỗi cho thất bại. Hôm nay các cầu thủ Lào chơi rất hay và tận dụng tối đa cơ hội ghi bàn của họ", tài khoản Mutthakit Peera đến từ Thái Lan bình luận.

"Thật tuyệt vời. Đội tuyển Lào sẽ có một lực lượng có thể cạnh tranh chức vô địch AFF Cup trong tương lai", tài khoản Azim Real Azim đến từ Malaysia nhận định.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ U17 Thái Lan sau khi đội nhà bị loại ngay từ vòng bảng (Ảnh: FA Thailand).

"Rất bất ngờ. Giải đấu năm nay chứng kiến Thái Lan bị loại, Indonesia đứng trước nguy cơ bị loại. Australia thì không gây ấn tượng lắm. Tôi nhận định U17 Việt Nam sáng giá giành chức vô địch năm nay", tài khoản Harun Musa đến từ Indonesia tuyên bố.

"Chúc mừng các cầu thủ trẻ của đất nước tôi. Các bạn đã chơi một trận đấu quả cảm và bản lĩnh. Tôi kỳ vọng các bạn sẽ giành vé vào chung kết", tài khoản Souk Voraphet Keola đến từ Lào nhấn mạnh.

"Gửi lời chúc mừng người anh em Lào từ Campuchia. Các bạn đã có một trận đấu tốt", tài khoản Kith Visal đến từ Campuchia bày tỏ.

"Tôi đến chịu Thái Lan. Họ thua Myanmar rồi giờ thua luôn cả Lào. Vậy mà Madam Pang tuyên bố với truyền thông mục tiêu của Thái Lan là tham dự World Cup. Đến là hài", tài khoản Quốc Thành đến từ Việt Nam chốt lại.