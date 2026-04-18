HLV U17 Indonesia thừa nhận cơ hội rất mong manh trước U17 Việt Nam

Trận đấu giữa đội tuyển U17 Việt Nam và U17 Indonesia sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày mai (19/4), tại Indonesia. Nhiệm vụ của U17 Indonesia là buộc phải thắng U17 Việt Nam với tỷ số cao, mới hy vọng vào việc giành quyền vào bán kết.

U17 Indonesia (áo trắng) đối diện với nguy cơ bị loại (Ảnh: Antara).

Trước giờ bóng lăn, HLV Kurniawan của U17 Indonesia nói: “Nhiệm vụ của tôi lúc này là chuẩn bị cho trận đấu với U17 Việt Nam. Để làm được điều đó, tôi phải khôi phục lại tinh thần cho các cầu thủ, sau trận thua U17 Malaysia”.

“Tôi thừa nhận cơ hội để chúng tôi vào bán kết rất mong manh, khi đối thủ của U17 Indonesia trong trận đấu quyết định ở vòng bảng là U17 Việt Nam. Nhiệm vụ của chúng tôi là chiến đấu hết mình trong 90 phút sắp đến”, HLV Kurniawan nói thêm.

Trước đó, U17 Indonesia bất ngờ nhận thất bại 0-1 trước U17 Malaysia. Chính thất bại này khiến cho đội bóng xứ sở vạn đảo phải có chiến thắng đậm trước U17 Việt Nam vào ngày mai, mới chắc suất giành ngôi đầu bảng A và vào bán kết.

Theo điều lệ của giải U17 Đông Nam Á 2026, chỉ có các đội đứng đầu 3 bảng đấu, cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới giành được quyền vào bán kết.

HLV Kurniawan của U17 Indonesia (Ảnh: CNN Indonesia).

Đánh bại U17 Việt Nam với tỷ số đậm vào lúc này không phải chuyện dễ. Chính HLV Kurniawan của U17 Indonesia cũng phải thừa nhận: “Chúng tôi đang đối diện với nhiều thách thức, nhưng trong bóng đá, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra”.

“Với 2 ngày nghỉ ngơi vừa qua, tôi cố gắng vực dậy tinh thần cho các học trò. Sau đó, tôi chuẩn bị chiến thuật cho toàn đội. U17 Indonesia sẽ làm tất cả những gì mà chúng tôi có thể làm được trong trận đấu với U17 Việt Nam”, HLV Kurniawan nhấn mạnh.

Hiện tại, U17 Việt Nam có 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, hiệu số bàn thắng bại +14. Trong khi đó, U17 Indonesia có cùng 3 điểm với U17 Malaysia, nhưng U17 Indonesia xếp thứ 3 tại bảng A, do kém U17 Malaysia kết quả đối đầu trực tiếp.

Cũng vào lúc 19h30 ngày mai, U17 Malaysia sẽ có trận đấu với đội yếu nhất bảng U17 Timor Leste. Khả năng rất cao U17 Malaysia sẽ có chiến thắng ở trận đấu sắp diễn ra.