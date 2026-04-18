Báo Indonesia tuyên bố đội nhà phải thắng U17 Việt Nam bằng mọi giá

“Cơ hội vào bán kết giải U17 Đông Nam Á của U17 Indonesia rất mong manh. Nếu muốn giành quyền lọt vào bán kết, đội bóng của HLV Kurniawan Dwi Yulianto phải đánh bại U17 Việt Nam bằng mọi giá”, tờ Bola nhấn mạnh về nhiệm vụ của U17 Indonesia.

Thất bại bẽ bàng trước U17 Malaysia khiến cho U17 Indonesia gặp vô vàn khó khăn. Tờ Bola khẳng định: “U17 Indonesia cần phải giành chiến thắng trước U17 Việt Nam và hy vọng U17 Malaysia không thắng U17 Timor Leste.

Trong trường hợp U17 Malaysia thắng U17 Timor Leste, nhiệm vụ của U17 Indonesia khó khăn hơn khi phải thắng với cách biệt 3 bàn trước U17 Việt Nam”.

Tờ Bola dẫn lời chuyên gia Gusnul Yakin: “Vì niềm tự hào, U17 Indonesia nhất định phải giành chiến thắng trước U17 Việt Nam. Đó là nhiệm vụ quan trọng. Chúng ta phải ra sân với quyết tâm cao chiến thắng U17 Việt Nam, chứ đừng nghĩ có giành vé vào bán kết hay không.

Vị trí của U17 Indonesia sẽ phụ thuộc vào kết quả của những trận đấu khác. Một chiến thắng trước U17 Việt Nam sẽ kích thích tinh thần của toàn đội U17 Indonesia trước giải U17 châu Á vào tháng sau”.

Trong khi đó, tờ Super Ball cũng nhấn mạnh về nhiệm vụ của U17 Indonesia. Tờ báo này viết: “U17 Việt Nam đang dẫn đầu bảng A với 6 điểm, còn U17 Indonesia và U17 Malaysia cùng có 3 điểm.

Mặc dù cơ hội đi tiếp của U17 Indonesia rất mong manh nhưng thực tế, đội bóng của HLV Kurniawan Dwi Yulianto vẫn còn cơ hội giành ngôi đầu bảng A. Đội bóng cần phải thắng U17 Việt Nam với cách biệt từ 3 bàn trở lên.

Còn trong trường hợp của U17 Malaysia không thắng U17 Timor Leste, nhiệm vụ của U17 Indonesia đơn giản hơn. Đội bóng xứ vạn đảo sẽ giành vé đi tiếp nếu đánh bại U17 Việt Nam với bất kỳ tỷ số nào. Trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Điều quan trọng là đoàn quân HLV Kurniawan Dwi Yulianto phải thể hiện tinh thần mạnh mẽ khi đối đầu với đối thủ mạnh là U17 Việt Nam”.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 19/4. Cùng thời điểm, U17 Malaysia sẽ gặp U17 Timor Leste.