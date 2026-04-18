HLV Cristiano Roland dự báo trận đấu khó khăn trước U17 Indonesia

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Indonesia sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày mai (19/4). U17 Việt Nam chỉ cần hòa là chắc chắn dẫn đầu bảng A, qua đó giành vé vào bán kết. Dù vậy, U17 Indonesia có lợi thế được chơi trên sân nhà.

Trước trận đấu với U17 Indonesia vào tối mai, HLV Cristiano Roland của U17 Việt Nam nói: “Chúng tôi biết rằng U17 Việt Nam đã có 6 điểm và chỉ cần có thêm một điểm nữa là chính thức vào bán kết. Nhưng một lần nữa, tôi muốn nhắc lại rằng U17 Indonesia là đội rất mạnh”.

“Muốn giành được điểm trước đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo, U17 Việt Nam phải thi đấu hết sức tập trung và nỗ lực. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ có sự thoải mái về tinh thần và giữ được sự kỷ luật trong việc vận hành đội hình”, ông Roland nói thêm.

Trong thế bị dồn vào chân tường, U17 Indonesia sẽ trở nên rất mạnh mẽ. Ngoài ra, việc thi đấu trên sân của Indonesia chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là với các đội bóng trẻ. Chính vì thế, HLV Cristiano Roland của U17 Việt Nam muốn giữ đôi chân của các học trò trên mặt đất, dù chúng ta đang có lợi thế lớn hơn hẳn đối thủ.

Vị HLV của U17 Việt Nam chia sẻ: “Tôi phải nhắc lại rằng khi đối đầu với U17 Indonesia, trận đấu sẽ rất khó khăn đối với chúng tôi. Dù vậy, trận đấu cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam rèn luyện”.

“Tôi hy vọng mọi điều sẽ diễn ra suôn sẻ với U17 Việt Nam. Hy vọng các cầu thủ của tôi sẽ thể hiện tốt nhất năng lực của từng người”, HLV Cristiano Roland thể hiện mong mỏi trước giờ bóng lăn.

Theo điều lệ của giải U17 Đông Nam Á 2026, các đội dẫn đầu mỗi bảng, cùng đội nhì bảng thành tích tốt nhất (trong tổng số 3 bảng), sẽ giành quyền vào bán kết.