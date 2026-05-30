CĐV Arsenal và PSG đánh nhau trước trận chung kết Champions League

Đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy hai nhóm CĐV đã đụng độ bằng pháo sáng, đấm đá lẫn nhau chỉ vài giờ trước khi Arsenal và Paris Saint-Germain (PSG) chuẩn bị đối đầu trong trận chung kết Champions League diễn ra ở Budapest (Hungary) vào lúc 23h tối nay (30/5, giờ Việt Nam).

Khoảnh khắc một vụ ẩu đả lớn nổ ra trên đường phố Budapest trước trận chung kết Champions League đầy căng thẳng (Nguồn: X).

Đoạn video ghi lại cảnh các CĐV bóng đá đối địch đụng độ nhau bằng pháo sáng, kèm theo những cú đấm và đá (Nguồn: X).

Trong video cho thấy cảnh một người phụ nữ đá vào một người đàn ông khiến người này loạng choạng ngã ngửa trên đường, sau đó ba người đàn ông khác cũng lao vào đánh hội đồng.

Trong khi đó một CĐV mang theo đuốc làm rực sáng cả khu phố, kèm theo âm thanh "Tiến lên" ồn ào từ nhóm CĐV người Pháp. Theo tờ Daily Mail, một phát ngôn viên cảnh sát cho biết các sĩ quan đang điều tra vụ "gây rối trật tự công cộng" và đang nỗ lực xác định thủ phạm. Hiện tại đã có 2 CĐV quá khích người Anh bị bắt giữ vì hành vi gây rối trật tự công cộng và làm hư hại xe cộ.

Budapest đã chuẩn bị cho chiến dịch đảm bảo an ninh lớn nhất từ ​​trước đến nay trước trận đấu được mong chờ gay cấn này. Gần 4.000 cảnh sát sẽ được triển khai cả bên trong và bên ngoài sân vận động Puskas Arena nổi tiếng khi lo ngại ngày càng tăng rằng có tới 10.000 người hâm mộ sẽ đến Hungary mà không có vé.

CĐV Arsenal kỳ vọng "Pháo thủ" sẽ lật đổ ngôi vương Champions League của PSG (Ảnh: Getty).

CĐV PSG và Arsenal chật kín trên đường phố thủ đô Budapest (Hungary) trước khi trận chung kết Champions League khởi tranh (Ảnh: Dailymail).

Trận đấu này đánh dấu trận đấu cuối cùng của mùa giải châu Âu, và tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào việc PSG hay Arsenal sẽ giành được danh hiệu cao quý nhất của bóng đá cấp CLB trước khi World Cup khởi tranh vào tháng tới.

Arsenal chỉ mới góp mặt trong trận chung kết Champions League một lần duy nhất vào năm 2006, khi họ để thua Barcelona với tỷ số 2-1. Tuy nhiên "Pháo thủ" được kỳ vọng sẽ lật đổ ngôi vương do PSG đang nắm giữ khi có tâm lý tốt sau chức vô địch Premier League vừa giành được.

Phát biểu trước báo giới, HLV Mikel Arteta tự tin bày tỏ: "'Chúng tôi đã thắng ở Ngoại hạng Anh và giờ chúng tôi muốn thắng trận thứ hai. Chúng tôi phải hướng đến những mục tiêu lớn hơn.

Tôi muốn các cầu thủ thật tự tin. Các cầu thủ luôn muốn nhiều hơn nữa. Trải qua những khoảnh khắc đó sẽ giúp bạn trưởng thành hơn. Bạn cảm nhận được cảm giác chiến thắng và muốn tái tạo cảm giác đó càng thường xuyên càng tốt".