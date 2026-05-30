Chung kết Champions League PSG - Arsenal: Xác định "Nhà vua" châu Âu

Paris Saint Germain - Từ tốt đến vĩ đại

“Một lần là lịch sử, hai lần là huyền thoại”, đó là dòng biểu ngữ cỡ lớn mà nhóm cổ động viên (CĐV) PSG đã chuẩn bị trong những ngày qua. Nó sẽ xuất hiện ở vị trí trang trọng trên khán đài sân Puskas Arena trong trận chung kết Champions League. Thông điệp ấy giống như tiếng trống thúc giục thầy trò HLV Luis Enrique chiến đấu với 200% khả năng của mình.

Trong lịch sử Champions League (tính từ năm 1992 tới nay), chỉ có duy nhất một nhà vô địch phá vỡ lời nguyền bảo vệ danh hiệu, đó là Real Madrid của Zidane (3 lần vô địch liên tiếp từ năm 2016 đến năm 2018). Giờ đây, Paris Saint Germain (PSG) có cơ hội khắc tên vào lịch sử theo cách vĩ đại như vậy.

Trước thềm trận đấu với Arsenal, HLV Luis Enrique không ngần ngại tuyên bố: “Động lực của chúng tôi không phải là làm nên lịch sử bởi đội bóng đã làm điều đó vào năm ngoái. Thay vào đó, động lực của PSG chính là duy trì vị thế xuất sắc nhất châu Âu và thế giới”.

Phát biểu của HLV Luis Enrique ngầm khẳng định PSG chính là đội bóng xuất sắc nhất châu Âu ở thời điểm này. Thậm chí, tờ The Athletic còn nâng cao quan điểm: “PSG không chỉ là đội bóng xuất sắc nhất châu Âu và thế giới. Họ còn là CLB đáng xem nhất ở thời điểm này”.

Tác giả Nick Miller bình luận thêm: “Màn trình diễn của PSG ở mùa này giúp cho người hâm mộ hiểu được bóng đá đúng nghĩa. Họ thi đấu nhanh, mạnh, tấn công dồn dập, ghi nhiều bàn thắng, có cấu trúc rõ ràng nhưng cũng có điểm yếu để không phải là cỗ máy hoàn hảo”.

Ở mùa giải trước, PSG đã lên ngôi vô địch nhờ yếu tố bất ngờ, khi các đối thủ không thể lường trước được sự nhanh, mạnh, chính xác của họ. Điển hình nhất là trận chung kết Champions League, đội bóng thành Paris khiến Inter Milan (vốn được đánh giá cao ở hàng thủ) không kịp trở tay và tạo ra chiến thắng hủy diệt 5-0.

Tới mùa giải này, khi tất cả đều lường trước được sự nguy hiểm, PSG vẫn không cho các đối thủ cơ hội cưỡng lại. Ngay cả khi để Bayern Munich ghi 4 bàn, đoàn quân HLV Luis Enrique sẵn sàng “bóp nghẹt” đối thủ bằng 5 bàn. Đó là phương châm, biến họ trở thành cỗ máy không thể ngăn cản.

PSG đang là CLB ghi nhiều bàn thắng nhất ở Champions League mùa giải này với 44 bàn thắng. Họ chỉ còn kém kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải của Barcelona ở mùa giải 1999-2000 (45 bàn) đúng 1 pha lập công. Không ít người hâm mộ Arsenal phải ái ngại khi chứng kiến PSG ghi tới 18 bàn thắng vào lưới Chelsea, Liverpool và Bayern Munich ở giai đoạn knock-out.

Kể từ sau khi Mbappe rời khỏi sân Công viên các Hoàng tử, PSG đã xây dựng đội bóng theo phong cách hoàn toàn mới. Họ không còn phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào (dù Dembele giành Quả bóng vàng). Thay vào đó, HLV Luis Enrique đang huy động sức mạnh của cả tập thể vững chắc.

Thống kê cho thấy, có tới 13 cầu thủ PSG đã lập công ở Champions League. Con số ấy cho thấy khả năng ghi bàn đa dạng của đội bóng thành Paris. Trước trận đấu, Dembele đã nhấn mạnh vai trò tập thể khi khẳng định tham vọng cá nhân của anh (giành Quả bóng vàng) chỉ là thứ yếu so với mục tiêu của toàn đội. Tiền đạo người Pháp nói: “Tôi luôn khát khao giành danh hiệu cùng CLB. Những danh hiệu cá nhân chỉ là thứ yếu. Điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng cùng PSG”.

Lợi thế lớn của đội bóng thành Paris ở chỗ, họ thi đấu ở giải đấu “không mấy cạnh tranh” là Ligue 1. Điều đó giúp cho HLV Luis Enrique có thể giữ sức các trụ cột và tập trung tối đa cho mục tiêu vô địch Champions League. Đơn cử như Dembele chỉ đá chính 11/34 trận ở Ligue 1 mùa này, Joao Neves, Nuno Mendes và Fabian Ruiz mỗi người chỉ đá chính 13 trận, Kvaratskhelia ra sân 18 trận, Doue và Hakimi có 16 trận, còn đội trưởng Marquinhos chỉ có 11 trận. Không ai trong số này vượt qua nửa số phút thi đấu ở giải vô địch quốc gia Pháp ở mùa này.

Ban tổ chức Ligue 1 cũng tạo điều kiện tối đa cho PSG thi đấu ở Champions League. Họ thường xuyên được ưu tiên thi đấu khung giờ sớm để dồn sức chinh chiến ở cúp châu Âu. Thậm chí, PSG còn được nghỉ tới 13 ngày trước thềm trận chung kết Champions League. Vì lý do đó, đội bóng của HLV Luis Enrique đang hội tụ nhiều yếu tố để bảo vệ thành công chức vô địch giải đấu này.

Arsenal - Quyết chiến thắng số phận

Gần đây, khi chia sẻ với tờ The Athletic, cựu danh thủ của Arsenal, Ashley Cole, đã trải lòng về trận chung kết Champions League mùa giải 2005-2006. “Ai mà biết chuyện gì xảy ra nếu chúng tôi có đủ 11 người? Jens Lehmann bị đuổi khỏi sân và Robert Pires cũng phải rời sân. Tôi thực sự thất vọng và tiếc cho họ. Chúng tôi vẫn có thể thua trận đấu nhưng có lẽ chúng tôi đã có cơ hội thắng cao hơn”.

Đó là trận chung kết Champions League đầu tiên trong lịch sử Arsenal. Tuy nhiên, họ đã nếm trải cay đắng khi thủ môn Jens Lehmann bị truất quyền thi đấu ngay ở phút 18 vì ngăn cản Eto’o băng xuống. Dù sau đó, Sol Campbell đã mở tỷ số ở phút 37 nhưng việc thi đấu thiếu người khiến họ không thể đứng vững và thua ngược Barcelona.

Có lẽ, những người hâm mộ Arsenal đã quá quen với những kịch bản như vậy. Họ không ít lần gục ngã trước cửa thiên đường theo cách đau đớn. Trước trận chiến với PSG, HLV Mikel Arteta từng thừa nhận bản thân ông cũng từng tỏ ra hoài nghi về khả năng thành công của Arsenal. Tuy nhiên, sau khi “Pháo thủ” giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, HLV Arteta và các học trò đã rũ bỏ tâm lý của kẻ thua cuộc, để tự tin bước vào trận chiến sinh tử.

Cái hay của HLV Arteta ở chỗ, ông dám xóa bỏ những “công thức cũ” để nhào nặn nên hình hài mới cho Arsenal. Trong quá khứ, Arsenal từng là biểu tượng cho lối chơi tấn công đẹp mắt nhưng mong manh. Bản thân HLV Arteta cũng “học nghệ” ở HLV Pep Guardiola, bậc thầy chơi tấn công kiểm soát bóng.

Dù vậy, giờ đây, Arsenal lại được xây dựng trở thành pháo đài bất khả xâm phạm. Họ bước vào trận chung kết dù chỉ ghi 6 bàn trong 6 trận đấu ở vòng knock-out. Thế nhưng, hàng thủ của CLB thành London lại giữ sạch lưới trong 9/14 trận ở Champions League và chỉ thủng lưới 0,43 bàn/90 phút. Ở giải Ngoại hạng Anh, đội bóng của HLV Arteta cũng lên ngôi khi chỉ thủng lưới 0,71 bàn/90 phút.

Arsenal là nhà vô địch quốc nội ghi ít bàn nhất trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu (1,9 bàn/trận). Ở Champions League, tỷ lệ này được cải thiện một chút (2,1 bàn/trận) nhưng có tới 10 đội bóng đạt hiệu suất ghi bàn tốt hơn “Pháo thủ”.

Trận chung kết Champions League mùa này gợi cho người hâm mộ nhớ về trận chung kết mùa giải 1993-1994 giữa AC Milan và Barcelona. Đó cũng là trận chiến của “bức tường thành” AC Milan (chỉ thủng lưới 2 bàn/12 trận) và “pháo hạng nặng” Barcelona. Ở trận đấu đó, đoàn quân của HLV Fabio Capello đã khiến dàn “Dream Team” của Barcelona thảm bại với tỷ số 0-4.

Trận đấu đó là nguồn cổ vũ lớn lao cho Arsenal trước trận đấu này. Chẳng nói đâu xa, vào năm ngoái, PSG đang có khí thế ngùn ngụt cũng thất bại với tỷ số 0-3 trước Chelsea trong trận chung kết FIFA Club World Cup.

Thực tế, hàng thủ của PSG không hẳn quá tốt. Trong 16 trận ở Champions League mùa này, họ chỉ giữ sạch lưới 5 trận và thủng lưới tới 22 bàn. Không dễ để cân bằng mọi yếu tố. Khi đội bóng nhà giàu nước Pháp tập trung quá nhiều cho khâu tấn công thì sẽ có nhiều lúc, họ lơ là trong khâu phòng ngự.

Bóng chết là “vũ khí” cần được nhắc tới của Arsenal trong trận đấu này. Theo thống kê, Arsenal đã ghi tới 25 bàn thắng từ các tình huống cố định ở giải Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua (chiếm 35% tổng số bàn), cao nhất trong 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu. Ở Champions League, họ cũng có 5 bàn từ các tình huống cố định (không tính phạt đền).

Đối với Arsenal ở thời điểm này, tính hiệu quả luôn được đặt lên hàng đầu. Chỉ có danh hiệu mới trở thành bệ phóng để xây dựng nên đế chế mới. Giống như HLV Arteta đã nói, chức vô địch giải Ngoại hạng Anh vừa qua đã trút bỏ tâm lý đè nặng lên toàn đội Arsenal trong thời gian dài qua.

Đương nhiên, Arsenal đã học được nhiều bài học từ Inter Milan ở mùa giải trước. Họ tìm mọi cách để không vụn vỡ trước hàng công khủng khiếp của PSG, trước khi đưa ra cú đấm ở thời điểm thích hợp.

Đây hứa hẹn sẽ là trận chung kết Champions League khó lường. Đôi khi, đội được đánh giá cao hơn lại chưa chắc gặt hái vinh quang. Bởi lẽ, có quá nhiều ẩn số và nước cờ chưa lộ diện.