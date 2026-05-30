HLV Luis Enrique chỉ ra điểm đáng sợ nhất của Arsenal

PSG sẽ đối đầu với Arsenal trong trận chung kết Champions League diễn ra vào lúc 23h ngày 30/5 tại sân Puskas Arena (Hungary). Trước thềm trận đấu này, đội bóng thành Paris được đánh giá cao hơn khi là đương kim vô địch giải đấu.

Arsenal là đội bóng phòng ngự bậc nhất Champions League mùa này (Ảnh: Getty).

PSG sở hữu hàng công hủy diệt khi ghi tới 44 bàn thắng ở Champions League mùa giải này. Tuy nhiên, lối chơi hoa mỹ của đoàn quân HLV Luis Enrique sẽ phải đối đầu với lối chơi giàu thể lực, với hàng thủ chắc chắn của Arsenal. Kể từ đầu giải, “Pháo thủ” đã giữ sạch lưới tới 9/14 trận đấu.

Đánh giá về đối thủ Arsenal, HLV Luis Enrique cho biết: “Cả hai đội đều có một đích đến nhưng chúng tôi đi trên những con đường khác nhau. PSG hiểu quá rõ đối thủ khi từng đối đầu với họ trong những năm gần đây. Chúng tôi luôn phải điều chỉnh trong cả tấn công lẫn phòng ngự mỗi khi gặp Arsenal.

Trong ba mùa giải gần đây, PSG đã cho thấy là đội bóng biết chơi bóng và tìm thấy niềm vui trong từng trận đấu. Chúng tôi muốn duy trì điều đó. Tuy nhiên, Arsenal là đối thủ đáng gờm, đặc biệt trong khâu phòng ngự.

HLV Arteta đã dẫn dắt CLB trong 6,5 năm qua. Ông ấy hiểu quá rõ đội bóng này. Họ xứng đáng với chức vô địch giải Ngoại hạng Anh khi duy trì được phong độ ổn định, bất chấp sự bám đuổi từ Man City”.

Trên hành trình vào trận chung kết, PSG đã phải đối đầu với nhiều đối thủ nặng ký như Monaco, Chelsea, Liverpool và Bayern Munich ở vòng knock-out. HLV Luis Enrique khẳng định toàn đội đã “chịu đựng” rất nhiều trước khi bước vào trận đấu cuối cùng. Điều đó giúp CLB trưởng thành hơn.

HLV Luis Enrique đứng trước cơ hội giúp PSG bảo vệ thành công chức vô địch Champions League (Ảnh: Getty).

HLV người Tây Ban Nha nói thêm: “Tôi thích tất cả các trận đấu của PSG trên hành trình vào chung kết. Chúng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều nhưng điều đó giúp đội bóng bản lĩnh hơn. Chúng tôi đã ghi tên mình vào lịch sử với tư cách là một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới nhưng cả đội muốn lên ngôi vô địch Champions League một lần nữa”.

HLV Luis Enrique cũng khẳng định không có đội bóng nào thực sự nhỉnh hơn ở trận chung kết Champoins League. Ông nói: “Đây là trận chung kết mà không có đội bóng nào nhỉnh hơn. Các trận chung kết luôn diễn ra khó khăn. Ở trận chung kết năm ngoái, chúng tôi đã áp đảo Inter Milan nhưng tôi không nghĩ rằng PSG được đánh giá cao hơn so với Arsenal.

Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu sít sao nhưng dù sao, chúng tôi cần phải tận hưởng 90 phút sắp tới dù rất căng thẳng. Tôi nghĩ không có động lực nào tốt hơn việc giành chức vô địch Champions League”.

Nếu đánh bại Arsenal, PSG sẽ trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử Champions League (sau Real Madrid) bảo vệ thành công chức vô địch giải đấu này.