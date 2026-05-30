HLV Mikel Arteta: “Chúng tôi sẽ tước đoạt cúp vô địch của PSG”

Sau khi giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh, Arsenal đang tràn đầy tự tin bước vào trận chung kết Champions League (23h ngày 30/5). Thông điệp ấy đã được HLV Mikel Arteta khẳng định trước trận đấu.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: “PSG đang bảo vệ chức vô địch Champions League. Họ cũng là đội gần nhất nâng cao chiếc cúp danh giá. Tuy nhiên, Arsenal sẽ tước đoạt cúp từ tay của PSG”.

Trong khi đó, tiền đạo Bakayo Saka cũng thể hiện sự tự tin: “Chúng tôi có đủ quyết tâm để bước vào trận đấu quyết định với PSG. Arsenal biết mình có thể viết nên lịch sử với tư cách lần đầu tiên vô địch giải đấu. Điều đó tạo ra rất nhiều động lực cho chúng tôi trước trận đấu.

Tôi rất khát khao và hào hứng khi có cơ hội giành thêm một danh hiệu nữa và tạo nên lịch sử cho CLB mà tôi yêu quý”.

HLV Arteta tin rằng chức vô địch giải Ngoại hạng Anh sẽ trở thành điểm tựa giúp Arsenal hướng tới danh hiệu tiếp theo. Ông nói thêm: “Tham vọng của chúng tôi còn lớn hơn so với thời điểm cách đây 20 năm (khi Arsenal lần đầu lọt vào chung kết Champions League). Chúng tôi đã có một chiếc cúp và đang hướng tới danh hiệu thứ hai. Đây là những gì chúng tôi muốn hướng đến.

Chức vô địch giải Ngoại hạng Anh là nền tảng để chúng tôi hướng tới những điều lớn lao hơn. Các cầu thủ muốn giành được nhiều danh hiệu. Trải qua những khoảnh khắc vô địch mang lại cho bạn một khát khao tạo nên khác biệt. Bởi khi nắm bắt được nó, bạn sẽ hiểu cảm giác như thế nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục có cơ hội lên ngôi vô địch.

Đây là lần thứ hai, chúng tôi góp mặt ở trận chung kết Champions League và toàn đội rất muốn viết nên chương mới trong lịch sử đội bóng. Chúng tôi phải thi đấu với sự tập trung cao độ, lòng dũng cảm và khát khao chiến thắng mãnh liệt. Nếu có đủ cả ba yếu tố đó, tôi tin chắc chúng ta sẽ tiến rất gần đến chiến thắng và mang cúp vô địch về nhà”.

Trong lịch sử, Arsenal mới chỉ giành chức vô địch cúp C3 châu Âu vào năm 1994. Kể từ thời điểm đó, CLB đã thất bại trong 4 trận chung kết cúp châu Âu nhưng đều thất bại.