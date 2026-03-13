Cầu thủ Việt kiều Croatia tập trung cùng U19 Việt Nam

Tâm điểm của đợt tập trung lần này đổ dồn vào hai cái tên: Antonio Moric và Nguyễn Bá Nhật Ka. Antonio Moric, sinh năm 2008 tại Hà Nội, mang trong mình hai dòng máu Việt Nam - Croatia.

Dù mới 18 tuổi, Moric đã có kinh nghiệm thi đấu tại giải hạng Nhì Croatia trong màu áo CLB NK Trnje. Với chiều cao 1,81m cùng lối đá đa năng, có thể chơi tốt ở cả vị trí tiền vệ trung tâm lẫn tiền đạo cánh, Moric được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho tuyến giữa của U19 Việt Nam.

Đáng chú ý hơn là trường hợp của Nguyễn Bá Nhật Ka. Dù định cư tại Nhật Bản từ nhỏ, Nhật Ka vẫn giữ quốc tịch Việt Nam và luôn khao khát cống hiến cho quê hương.

Điểm khiến giới chuyên môn phải thán phục chính là thể hình lý tưởng với chiều cao lên tới 1,96m. Hiện tại, Nhật Ka đang thi đấu cho CLB Đại học Ryukei và được ví như một "ngọn tháp" sừng sững, hứa hẹn sẽ giải quyết bài toán chống bóng bổng vốn là điểm yếu cố hữu của các đội tuyển trẻ Việt Nam.

Sự góp mặt của Moric và Nhật Ka trong đội hình của U19 Việt Nam không phải là ngẫu nhiên. Đây là một phần trong xu hướng chung khi ngày càng có nhiều cầu thủ Việt kiều trở về cống hiến.

Ở lứa U23, chúng ta có Trần Thành Trung (Bulgaria) hay Vadim Nguyễn (Nga). Thậm chí, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, người hâm mộ đang đứng trước viễn cảnh lần đầu tiên có sự góp mặt của 3 thủ môn Việt kiều đẳng cấp là Đặng Văn Lâm, Filip Nguyễn và Patrik Lê Giang, cùng sự bổ sung chất lượng từ hậu vệ Jason Quang Vinh hay tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son.

Việc tận dụng nguồn lực từ các nền bóng đá phát triển như Đông Âu (Nga, CH Czech, Slovakia) hay Nhật Bản, Pháp đang giúp bóng đá Việt Nam cải thiện đáng kể về mặt thể hình và tư duy chiến thuật hiện đại ngay từ các lứa trẻ.

Theo kế hoạch, đội tuyển U19 sẽ tập trung từ ngày 17/3 đến 29/3 tại Hà Nội. Tuy nhiên, 31 cái tên trong danh sách ban đầu chưa phải là bộ khung cuối cùng. HLV Yutaka Ikeuchi đã thiết lập một quy trình sàng lọc vô cùng khắc nghiệt: sau tuần đầu tiên, khoảng 10-15 cầu thủ sẽ phải chia tay đội để nhường chỗ cho 10 gương mặt bổ sung mới.

Chiến lược này nhằm tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt nhất, buộc các cầu thủ trẻ phải nỗ lực tối đa trong từng buổi tập. Đây cũng là dịp để ban huấn luyện rà soát lại những gương mặt quen thuộc từ lứa U16, U17 như Nguyễn Thiên Phú, Bạch Trọng Dương hay Đinh Xuân Khải trước khi bước vào những thử thách thực sự.