Lý Hoàng Nam bị trọng tài nhắc nhở, CĐV Việt Nam bùng nổ tranh cãi

Sự việc bắt đầu từ những pha bóng sát biên cực kỳ nhạy cảm trong set thi đấu đầu tiên của trận bán kết đơn nam chuyên nghiệp. Lý Hoàng Nam, với sự tự tin thường thấy, đã có tình huống gọi bóng ngoài (call out).

Tuy nhiên, sau khi đối thủ Dylan Frazier yêu cầu khiếu nại, hệ thống VAR đã xác định quả bóng vẫn đè vạch trong sân. Sai sót này khiến tay vợt Việt Nam mất đi quyền khiếu nại quý giá.

Lý Hoàng Nam giành tấm vé vào chơi trận chung kết PPA Tour Hanoi Cup (Ảnh: Tiến Tuấn).

Kịch tính đẩy lên đỉnh điểm khi ở những pha bóng tiếp theo, dù đã hết lượt quyền Challenge, Lý Hoàng Nam vẫn tiếp tục phản ứng và yêu cầu xem lại video cho một tình huống bóng ngoài khác.

Lúc này, trọng tài chính cho rằng hành động của Lý Hoàng Nam là thiếu fair-play, gây gián đoạn trận đấu và vi phạm quy định. "Vị vua áo đen" đã không ngần ngại đưa ra một Technical Warning (cảnh cáo kỹ thuật) ngay lập tức đối với tay vợt chủ nhà.

Lời cảnh cáo từ trọng tài đã khiến các diễn đàn pickleball Việt Nam bùng nổ với những ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng Lý Hoàng Nam đang lạm dụng việc khiếu nại để gây áp lực lên đối thủ.

Một bộ phận khác lại cho rằng trọng tài quá khắt khe và việc khiếu nại là quyền lợi chính đáng của vận động viên để bảo vệ điểm số. Kèm theo đó là dấu hỏi về sự nhất quán của tổ trọng tài khi so sánh với tình huống tương tự của tay vợt Hayden Patriquin ở nội dung đôi nam chuyên nghiệp sau đó không lâu, người cũng có pha Call Out nhạy cảm nhưng không bị nhắc nhở.

Tuy nhiên, rất may mắn khi "chiếc thẻ phạt" không thể làm lung lay ý chí của tay vợt từng chinh chiến tại những đấu trường lớn nhất thế giới. Sau giây phút tranh cãi, Lý Hoàng Nam lập tức lấy lại sự tập trung cao độ. Anh vượt qua áp lực tâm lý từ lệnh cảnh cáo để thi đấu bùng nổ, khuất phục hoàn toàn Dylan Frazier với tỷ số 2-0.

Lệnh cảnh cáo giành cho Lý Hoàng Nam một lần nữa khẳng định sự khắt khe và chuyên nghiệp của giải đấu PPA Asia Tour, cho thấy tầm quan trọng và sự hiệu quả của VAR, buộc các tay vợt phải cực kỳ cẩn trọng và tôn trọng tuyệt đối luật chơi toàn cầu.