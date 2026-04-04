Lý Hoàng Nam gặp Trương Vinh Hiển tại chung kết PPA Tour Hanoi Cup

Từng đánh bại hạt giống số 4 thế giới Christian Alshon ở vòng ngoài, Lý Hoàng Nam bước vào trận bán kết với Dylan Frazier trưa 4/4 bằng sự tự tin cực lớn. Ngay ở ván đấu đầu tiên, tay vợt sinh năm 1997 đã nhanh chóng thiết lập khoảng cách 3 điểm.

Lý Hoàng Nam trong trận đấu với Dylan Frazier (Ảnh: Tiến Tuấn).

Dù Frazier nỗ lực gỡ hòa 5-5, nhưng đó cũng là lúc đẳng cấp của Hoàng Nam lên tiếng. Anh ghi liền một mạch 6 điểm không cho đối thủ cơ hội phản kháng, khép lại ván một với tỷ số cách biệt 11-5.

Sang set đấu thứ hai, áp lực từ tay vợt Mỹ tăng lên khi Frazier vươn lên dẫn trước 5-1 nhờ những pha điều bóng hiểm hóc. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn, bản lĩnh của tay vợt từng nhiều năm chinh chiến đỉnh cao đã giúp Hoàng Nam lật ngược thế cờ.

Những cú drive thuận tay và trái tay của anh đạt độ uy lực và chính xác tuyệt đối, khiến Frazier hoàn toàn bất lực. Hoàng Nam ghi điểm liên tiếp để thắng ngược 11-6, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0.

Lý Hoàng Nam thể hiện sở trường với những cú drive uy lực (Ảnh: Tiến Tuấn).

Với kết quả này, trận chung kết đơn nam chuyên nghiệp diễn ra vào sáng mai (5/4) sẽ là cuộc nội chiến giữa hai đại diện xuất sắc nhất của chủ nhà: Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển.

Đây là kịch bản mà ngay cả những cổ động viên lạc quan nhất cũng khó hình dung ra trước khi giải đấu khởi tranh, nhất là khi phải đối đầu với dàn sao hùng hậu đến từ Mỹ.

Trận chung kết tới đây không chỉ là cuộc tranh ngôi vương mà còn là màn đối đầu đầy duyên nợ của Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển. Ở lần chạm trán gần nhất tại chung kết PPA Tour Australia diễn ra hồi tháng 11/2025, Trương Vinh Hiển đã gây bất ngờ khi đánh bại người đàn anh với tỷ số 2-0 để lên ngôi vô địch.

Lý Hoàng Nam ăn mừng khi giành vé vào chung kết

Trận chung kết đơn nam PPA Tour Hanoi Cup giữa Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển sẽ diễn ra vào sáng ngày 5/4 tại Cung điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội).