Camel Beer tiếp sức cho các vận động viên tại Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup
(Dân trí) - Với vai trò nhà tài trợ chính, Camel Beer đã mang đến không khí sôi động, náo nhiệt tại giải đấu thể thao nước và đường trường Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup, sẵn sàng "tiếp lửa" tinh thần bản lĩnh cho các vận động viên.
Ngày 27/9, giải thể thao kết hợp bơi và chạy Aqua Warriors Vân Đồn 2025 - Camel Cup chính thức khởi tranh tại Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City, Quảng Ninh. Ngay từ sáng sớm, không khí tại khu vực xuất phát đã trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự góp mặt của hàng nghìn vận động viên cùng nhà tài trợ chính Camel Beer.
Camel Beer đã thiết lập một khu vực trải nghiệm ấn tượng, trở thành tâm điểm thu hút các vận động viên, người thân và du khách ngay trước và sau các nội dung thi đấu.
Tại đây, khán giả và vận động viên tham gia hoạt động trải nghiệm miễn phí nhiều sản phẩm bia như: Bia tươi Camel, Camel Premium, Camel Silver…, với hương vị mát lạnh, sảng khoái. Đây là nguồn tiếp sức cho tinh thần thêm hứng khởi và tăng cường thể chất, giúp các vận động viên giải nhiệt sau những giờ phút thi đấu căng thẳng.
Bên cạnh đó, minigame “Uống bia tiếp sức”, đọ sức tinh thần bản lĩnh đã tạo ra những tràng cười sảng khoái. Các đội tham gia cùng nhau vượt qua thử thách tốc độ và sự khéo léo, thể hiện tinh thần đồng đội và bản lĩnh không kém gì trên đường đua.
Nhiều phần quà độc đáo mang thương hiệu Camel Beer đã được trao tận tay khách tham quan và vận động viên, như một lời động viên, tri ân cho tinh thần thể thao hết mình.
Không chỉ dừng lại ở các hoạt động giải trí, sự hiện diện của Camel Beer còn mang một ý nghĩa lớn hơn: Tiếp sức tinh thần bản lĩnh.
Giải Aqua Warriors là nơi các vận động viên thể hiện sự kiên trì, bền bỉ và khát khao chinh phục những giới hạn của bản thân, qua sự kết hợp đầy thách thức giữa bơi lội và chạy bộ.
Camel Beer, với thông điệp về sự mạnh mẽ, bền bỉ và tinh thần tiên phong, hoàn toàn đồng điệu với ý chí của những "chiến binh nước" tại Vân Đồn. Hãng đã đồng hành, cổ vũ từng bước chạy, từng sải bơi, truyền thêm niềm tin và năng lượng để vận động viên vượt qua thử thách khắc nghiệt của đường đua xanh và đường chạy bộ ven biển.
Việc trở thành nhà tài trợ chính cho giải đấu thể thao độc đáo này không chỉ là một hoạt động quảng bá thương hiệu, mà còn là sự khẳng định cam kết của Camel Beer đối với cộng đồng và lối sống lành mạnh, năng động.
Đại diện Camel Beer chia sẻ: "Chúng tôi rất tự hào khi đồng hành cùng Aqua Warriors Vân Đồn 2025. Giải đấu là minh chứng sống động cho tinh thần vượt khó, không ngại thử thách, đây cũng chính là tinh thần mà thương hiệu Camel Beer luôn muốn truyền tải. Chúng tôi mong muốn cùng các vận động viên tạo nên một giải đấu thành công rực rỡ, nơi mỗi người đều tìm thấy và khẳng định bản lĩnh đích thực của mình".
Sự kết hợp giữa một giải thể thao đòi hỏi sức bền và ý chí cao cùng với tinh thần nhiệt huyết của Camel Beer mang đến một ngày hội thể thao sôi động, đáng nhớ tại Vân Đồn, Quảng Ninh. Giải đấu diễn ra các nội dung thi đấu chính vào 28/9.
Hành trình hơn 30 năm nỗ lực không ngừng của Tập đoàn Camel
Từ một doanh nghiệp phân phối nước giải khát, Camel đã bứt phá để trở thành nhà sản xuất và phân phối đa quốc gia. Với hơn 30 năm nỗ lực không ngừng, Camel đã đưa hương vị Việt vươn xa, chinh phục hơn 70 thị trường trên khắp 5 châu lục.
Tập đoàn Camel không chỉ tạo ra những dòng bia mang đậm dấu ấn riêng như Camel, Cheetah, Sao La, mà còn xây dựng một hệ sinh thái đồ uống đa dạng với các sản phẩm nước hoa quả, tăng lực và cà phê. Tập đoàn Camel đầu tư vào 4 nhà máy hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến để đảm bảo mỗi sản phẩm đều đạt chất lượng quốc tế.
Sự thành công của Camel không chỉ đến từ sản phẩm, mà còn từ cam kết sâu sắc với cộng đồng.
Tập đoàn Camel tin rằng, mỗi sản phẩm được tạo ra không chỉ để giải khát, mà còn để lan tỏa những giá trị tích cực, nâng cao đời sống tinh thần của người Việt và bạn bè quốc tế. Camel đang trên hành trình kiến tạo tương lai, đặt con người làm trung tâm, để vươn tới những thành tựu lớn hơn nữa.
Tìm hiểu thêm về Tập đoàn Camel tại: https://camelbeer.com/