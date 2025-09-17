Cách nhận vé chung kết VBA 2025 miễn phí

Càng gần đến trận đấu chung kết, không khí săn vé càng sôi động trong cộng đồng những người yêu trái bóng cam.

Sẵn sàng cho chung kết kịch tính

2 trận chung kết sắp tới hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc gay cấn và đầy cảm xúc cho khán giả. Cùng điểm qua thông tin về hai đội bóng xuất sắc và là niềm tự hào của người hâm mộ - Hanoi Buffaloes và Nha Trang Dolphins.

Trận chung kết giữa Hanoi Buffaloes và Nha Trang Dolphins hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc đầy cảm xúc (Ảnh: BTC).

Ứng cử viên nặng ký cho cúp vô địch năm nay - Hanoi Buffaloes với lối chơi tấn công mạnh mẽ và hàng thủ chắc chắn, đã dẫn đầu bảng xếp hạng với chuỗi 17 trận thắng liên tiếp, nhờ sự dẫn dắt của huấn luyện viên Matt Van Pelt và các ngôi sao trẻ đầy tiềm năng.

Trong trận đấu chung kết Game 1 vừa diễn ra, Hanoi Buffaloes đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục, từ việc bị dẫn trước phần lớn thời gian để giành chiến thắng 82-76, tạm dẫn trước 1-0 trong chuỗi chung kết.

Trong khi đó, Nha Trang Dolphins nổi bật với chiến thuật linh hoạt, kinh nghiệm từ các mùa giải trước, và khả năng phối hợp đồng đội, trở thành ứng cử viên tiềm năng cho chức vô địch.

Dù thiếu vắng ngôi sao hàng trong Max Allen, Nha Trang Dolphins vẫn thể hiện phong độ ấn tượng với lối chơi kết dính và hệ thống phòng ngự chặt chẽ, từng dẫn trước đến 11 điểm trong Game 1.

Trận đấu không chỉ là cuộc tranh tài mà còn quy tụ nhiều gương mặt nổi bật trong làng bóng rổ. Các cầu thủ ngôi sao như DaQuan Bracey với kỹ năng ghi điểm vượt trội (đã ghi 27 điểm, 10 rebounds trong Game 1) và Đinh Thanh Tâm với những pha phối hợp quan trọng.

Đặc biệt, khán giả còn có cơ hội giao lưu qua các hoạt động bên lề, bao gồm buổi gặp gỡ fan hâm mộ và phỏng vấn trực tiếp trước trận.

Hai trận tiếp theo sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 18/9 và ngày 20/9 tại nhà thi đấu tỉnh Khánh Hòa, nơi Nha Trang Dolphins sẽ có lợi thế sân nhà để cân bằng tỷ số trong chuỗi chung kết. Trong khi “đội khách” Hanoi Buffaloes sẽ phải chứng minh khả năng thích nghi và quyết tâm giành lại lợi thế của những chiến binh thiện chiến đến từ Thủ đô.

Cơ hội nhận vé miễn phí cho người hâm mộ

Nhằm tri ân khán giả và cổ động viên, MSB phát hành số lượng lớn vé mời miễn phí cho vòng chung kết giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam mùa thứ 10 (VBA STAR X).

Hoạt động này không chỉ mang đến sự cổ vũ mạnh mẽ cho các cầu thủ và góp phần lan tỏa tình yêu "trái bóng cam" đến thế hệ trẻ, mà còn khuyến khích lối sống năng động và gắn kết cộng đồng hơn.

Để nhận vé miễn phí, người hâm mộ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tải ứng dụng MSB mBank trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng ký mở tài khoản và kích hoạt tính năng "Tài khoản sinh lời”. Chi tiết xem tại: http://bit.ly/3Vud2YZ

Bước 3: Hoàn tất đăng ký trước thời hạn quy định và nhận mã vé điện tử qua email hoặc ứng dụng.

Số lượng vé giới hạn, ưu tiên cho khách hàng đăng ký sớm và đáp ứng điều kiện cơ bản như xác thực tài khoản.

MSB phát hành số lượng lớn vé mời miễn phí cho vòng chung kết VBA STAR X (Ảnh: MSB).

Thông qua việc đăng ký tính năng “Tài khoản sinh lời”, MSB dành tặng người hâm mộ cơ hội đón xem những trận đấu hấp dẫn, đồng thời cũng giới thiệu một giải pháp tài chính hữu ích, giúp khách hàng dễ dàng có thêm thu nhập từ tiền nhàn rỗi với mức lợi suất vượt trội hơn hẳn so với hình thức gửi tiết kiệm truyền thống.

Cụ thể hơn, khách hàng thực hiện chuyển số dư sang một tài khoản riêng để hưởng lãi suất lên đến 5%/năm và tùy chọn kỳ hạn sinh lời linh hoạt (từ 1 ngày đến 3 tháng). Đặc biệt, khoản tiền đang sinh lời có thể chuyển nhượng cho người khác mà không bị mất lãi như khi tất toán sổ tiết kiệm trước hạn.

“VBA STAR X đã gần kề vạch đích sau hành trình đầy cảm xúc. Hành trình khép lại nhưng niềm vui còn mãi, MSB kỳ vọng khán giả đã được thưởng thức một mùa giải chuyên nghiệp với nhiều trải nghiệm đáng nhớ về những pha bóng đỉnh cao.

MSB hy vọng đã tạo nên một hành trình truyền cảm hứng trong mùa giải bóng rổ chuyên nghiệp năm thứ 10 và chung tay thổi lên ý chí cho một thế hệ trẻ Việt Nam vươn tầm, tiếp tục xây dựng cộng đồng: Vững thể chất - Vững tinh thần - Vững tương lai", đại diện thương hiệu chia sẻ.