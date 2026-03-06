Các bình luận viên kỳ cựu đồng loạt lên tiếng về vụ Xôi Lạc TV bị triệt phá

Hôm qua (5/3) Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an) họp báo công bố vừa phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây “Xôi Lạc TV”. Trong đó, 30 người đã bị khởi tố về các tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc và Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Các BLV kỳ cựu như Anh Ngọc, Quang Huy, Quang Tùng lên tiếng về việc trang phát bóng đá lậu Xôi Lạc TV vừa bị triệt phá (Ảnh chụp màn hình).

Trong 10 năm qua, Xôi Lạc TV đã phát sóng nhiều chương trình vi phạm bản quyền, đặc biệt là bóng đá, gây thiệt hại lớn cho các đơn vị nắm giữ bản quyền. Đó chưa kể, trang xem bóng đá lậu này còn dẫn dụ nhiều người tới hoạt động cá độ.

Bình luận trong chương trình “Nhà vô địch”, các BLV kỳ cựu như Quang Huy, Anh Ngọc, Quang Tùng đã đưa ra quan điểm của mình liên quan tới vấn đề này.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, BLV Quang Huy cho rằng hoạt động của các trang xem bóng đá lậu như Xôi Lạc TV đã khiến các nhà đài chịu tổn thất rất lớn: “Tôi cho rằng điều gì phải đến cũng đã đến nhưng khá muộn. Bao nhiêu năm qua các đài truyền hình làm ăn chân chính đã hứng chịu thiệt thòi. Khi mua bản quyền, các nhà đài buộc phải đưa ra bài toán kinh doanh.

Tuy nhiên, khi các trang lậu phát sóng ngoài luồng, khiến cho ngay cả những nhà đài có tệp khách hàng ổn định, trung thành, có những BLV giỏi cũng phải sống trong tình trạng phấp phỏng. Bởi vì việc mình mua được bản quyền và làm chất lượng tốt không có nghĩa sẽ kéo được nhiều khán giả.

Việc được xem miễn phí luôn là món ăn hấp dẫn với nhiều người. Trong khi các trang lậu có thể dẫn dụ người chơi vào các trang cá độ, thì các nhà đài ngay lập tức phải xuống sóng (nếu trên màn hình xuất hiện biển quảng cáo cá độ) theo pháp luật. Một số nhà đài đã phải trả giá rất đắt khi các trang lậu này tồn tại”.

Một bình luận viên của Xôi Lạc TV (Ảnh: A05).

Trong khi đó, BLV Anh Ngọc cũng nêu quan điểm của mình: “Đây là câu chuyện liên quan tới nhận thức. Chúng ta đều biết Xôi Lạc TV có từ năm 2016 và tồn tại trong 10 năm qua. Trong thời gian đó, các nhà đài đã mất đi lượng khán giả lớn.

Có nhiều cổ động viên trẻ nói với tôi rằng xem bóng đá lậu khá vui. Các bình luận viên pha trò, chiều lòng khán giả. Tuy nhiên, đằng sau những màn pha trò ấy, các trang lậu đã dẫn dụ người xem vào cá độ.

Việc phát lậu không chỉ là hành vi ăn cắp bản quyền, mà còn liên quan tới hành vi cá độ. Đó là những hành động sai trái của Xôi Lạc TV cũng như hàng chục trang phát bóng đá lậu khác. Điều đó khiến cho mọi người vô tình hiểu rằng việc cá độ hay ăn cắp bản quyền là đương nhiên, không phải sai trái.

Giá xem bóng đá ở Việt Nam khá rẻ so với thế giới nhưng nhiều người lại lấy lý do vì hoàn cảnh để tiếp tay cho hành vi ăn cắp bản quyền, trái với pháp luật. Thậm chí, họ còn không đánh giá cao sản phẩm của nhà đài bằng những sản phẩm ăn cắp”.

Ở góc nhìn khác, BLV Quang Tùng cho rằng những BLV ở các trang lậu đã tạo ra sự lệch chuẩn cho người xem. Ông bày tỏ: “Đông đảo người xem bóng đá lậu cho rằng rất vui. Tuy nhiên, đó là niềm vui thiếu kiểm soát, dẫn tới nhiều sự lệch chuẩn. Trong 10 năm, chúng ta có 2,3 thế hệ mất đi cái chuẩn thưởng thức bóng đá.

Trong sự lệch chuẩn này, đó là câu chuyện ngôn ngữ, cách chúng ta nói chuyện, trao đổi với nhau. Có thể những nội dung đó mang lại tiếng cười, nhưng phần lớn là kiểu hài hước khá thô. Trong khi ở các hệ thống giải trí chuyên nghiệp, người ta thường thấy sự tinh tế và chừng mực hơn”.