Bước tiến lịch sử của bóng đá trẻ Việt Nam

Cơ hội “thực chiến” cho các cầu thủ trẻ

Nếu như trước đây, ở các giải trẻ như U13 toàn quốc, mỗi đội chỉ được thi đấu 3–9 trận/năm, thì nay với thể thức League hai lượt đi - về, con số này đã tăng lên gấp nhiều lần. Theo tính toán, đội chỉ đá 3 trận trong hệ thống cũ nay sẽ có 17 trận, tăng tới 566%; còn đội từng đá 9 trận nay có thể thi đấu 23 trận, tăng 255%.

Đây là bước thay đổi mang tính lịch sử, bởi “căn bệnh” lớn nhất của bóng đá trẻ Việt Nam bao năm qua chính là thi quỹ trận đấu chính thức để cầu thủ rèn luyện, cọ xát và trưởng thành.

Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Philippe Troussier từng nhiều lần chỉ ra rằng, sự khác biệt giữa cầu thủ trẻ Việt Nam và cầu thủ châu Âu, Nhật Bản không nằm ở tố chất, mà ở số trận được thi đấu mỗi năm.

CLB Hà Nội được đánh giá là đi đầu về công tác đào tạo trẻ (Ảnh: HNFC).

Theo ông, một cầu thủ trẻ cần ra sân tối thiểu 35–40 trận/năm để phát triển đúng hướng, trong khi tại Việt Nam, con số ấy chỉ dừng ở mức “đếm trên đầu ngón tay”. Thực tế, với thể thức đấu cúp trước đây, chỉ đội lọt vào chung kết mới đá được 9 trận, còn phần lớn các đội phải “ngồi chơi xơi nước” gần như suốt cả năm.

Việc ít thi đấu khiến nhiều tài năng bị “thui chột”: Lứa U16 Việt Nam từng vào tứ kết châu Á 2016 nay chỉ còn 4 cầu thủ trụ lại V-League (Việt Cường, Hữu Thắng, Thanh Bình, Đình Hai).

PGS.TS Phạm Ngọc Viễn, người đặt nền móng cho bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, từng trăn trở: “Các cầu thủ trẻ hiện nay có quá ít cơ hội thi đấu thực tế. Giải diễn ra trong vài tháng, còn lại là tập chay. Họ đánh mất những tháng năm quý giá nhất của quá trình phát triển nghề nghiệp.”

Giải U14 League - Mô hình “mini V-League” đầu tiên

Tại Hội thảo cấp phép bóng đá chuyên nghiệp gần đây, giải U14 miền Bắc 2025/26 được giới thiệu như một bước đột phá trong hệ thống đào tạo trẻ Việt Nam. Giải do Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Hà Nội làm đầu mối tổ chức, với sự tham gia và đồng thuận của nhiều lò đào tạo hàng đầu khu vực phía Bắc.

Mùa giải đầu tiên quy tụ 8 đội: Hà Nội, Thể Công Viettel, Công an Hà Nội, PVF, Nam Định, Hải Phòng, Hoài Đức, Thanh Hoá và Sông Lam Nghệ An.

Giải U14 miền Bắc 2025-26 được tổ chức như một “mini V-League” (Ảnh: HNFC).

Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt, diễn ra vào 14h thứ bảy hằng tuần từ tháng 10/2025 đến tháng 1/2026 - mô phỏng mô hình vận hành của một mùa giải chuyên nghiệp. Mỗi đội có 14 trận chính thức, đảm bảo cầu thủ 11-13 tuổi được ra sân đều đặn mỗi tuần thay vì “tập chay quanh năm”.

Hệ thống vận hành, đăng ký cầu thủ, trang phục, điều lệ, trọng tài, lịch thi đấu đều tuân theo chuẩn chuyên nghiệp, chỉ điều chỉnh thời lượng trận còn 40 phút/hiệp để phù hợp thể lực lứa tuổi.

Từ nền móng đầu tiên đến khát vọng dài lâu

Ngay khi khởi tranh, giải đã nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn. Nếu được duy trì và nhân rộng sang các lứa U17, U19, U21, mô hình này có thể tạo ra chuỗi thi đấu liên tục quanh năm, giúp cầu thủ trẻ phát triển toàn diện cả thể lực, tư duy và bản lĩnh thi đấu.

Ông Adachi, Giám đốc kỹ thuật CLB Hà Nội, chia sẻ: “Ngay từ khi còn làm Giám đốc kỹ thuật VFF, tôi luôn mong mỏi có những giải đấu theo thể thức League. Sau 5 năm chờ đợi, mong mỏi ấy đã thành hiện thực với giải U14 miền Bắc. Đây mới chỉ là bước khởi đầu cho hệ thống thi đấu quanh năm của bóng đá trẻ Việt Nam - con đường duy nhất nếu chúng ta muốn vươn lên tầm châu Á.”

Cũng theo ông, thể thức League không chỉ giúp tăng số lượng trận đấu, mà còn tạo ra chu trình phát triển liên tục: “trận đấu - tập luyện - trận đấu”, điều mà đấu cúp không thể mang lại. Từ “nấc thang đầu tiên” này, bóng đá trẻ Việt Nam đã thực sự bước vào một giai đoạn phát triển mới - bài bản, bền vững và gần hơn với chuẩn mực quốc tế.

Nếu được nhân rộng, giải U14 League hoàn toàn có thể trở thành bước ngoặt lịch sử, đặt nền móng cho một thế hệ cầu thủ Việt Nam trưởng thành từ những mùa giải thực thụ.