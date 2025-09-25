Bước chân di sản - Giải chạy cộng đồng gây quỹ bảo tồn làng nghề Việt

Chương trình do Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) phối hợp cùng Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF) và Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Huế phát động.

Những bước chân gây quỹ vì cộng đồng

Theo đó, mỗi km chạy hoặc đi bộ hợp lệ của người tham gia sẽ được quy đổi thành 10.000 đồng, đóng góp vào Quỹ Phát triển các làng nghề di sản Việt Nam, với tổng mức cam kết tối đa 1 tỷ đồng.

Giải chạy diễn ra từ 8/8 đến 9/11 theo hình thức trực tuyến trên nền tảng Vrace. Chỉ ngay sau 10 ngày phát động, chương trình đã cán mốc 1 tỷ đồng cam kết gây quỹ, cho thấy sức hút và tinh thần hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng.

Chuỗi giải chạy cộng đồng “Bước chân di sản” offline được ABBANK phát động tại các địa danh di sản tiêu biểu của đất nước ở 3 miền Bắc - Trung - Nam, thể hiện ý nghĩa văn hóa sâu sắc khi gắn liền hoạt động thể thao cộng đồng với những không gian văn hóa của dân tộc đang được gìn giữ và bảo tồn (Ảnh: BTC).

Song song với hoạt động online, chuỗi sự kiện giải chạy offline tại 3 miền Bắc - Trung - Nam cũng được ban tổ chức phát động, gắn liền với các địa danh di sản tiêu biểu của đất nước.

Cụ thể, ngày 7/9, sự kiện diễn ra tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (TPHCM), ngày 14/9 tại Quần thể di tích Cố đô Huế (TP Huế), và ngày 21/9 tại Làng cổ Đường Lâm (Hà Nội).

Các sự kiện này không chỉ tạo sân chơi thể thao trực tiếp, mà còn khơi gợi niềm tự hào, gắn kết và lan tỏa tinh thần bảo tồn di sản ngay tại chính những không gian văn hóa - lịch sử đặc biệt.

Góp sức bảo tồn những làng nghề di sản

Mỗi km chạy bộ, đi bộ của người tham gia đều đóng góp một phần vào việc hỗ trợ bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống tại TP Huế (Ảnh: BTC).

Nguồn quỹ thu được từ những đóng góp thông qua giải chạy sẽ ưu tiên hỗ trợ các làng nghề truyền thống tiêu biểu ở TP Huế và vùng lân cận như gốm Phước Tích (Phong Điền), tranh làng Sình (Phú Mậu), hoa giấy Thanh Tiên (Phú Vang), mây tre đan Bao La (Quảng Điền), dệt Zèng (A Lưới - Nam Đông), nón lá Mỹ Lam (Phú Vang), dầu tràm Lộc Thủy (Phú Lộc)…

Các làng nghề thụ hưởng cũng cần đáp ứng một số tiêu chí cụ thể như: nghệ nhân/hộ nghề mong muốn phát triển và đổi mới; sản phẩm mang bản sắc văn hóa đặc trưng; khả năng mở rộng thị trường; tác động tích cực đến đời sống cộng đồng; và tính thân thiện với môi trường.

Trên từng cung đường chạy ở các địa điểm gắn liền với lịch sử - văn hóa Việt Nam, các runners cũng phải vượt qua một số thử thách khác nhau như: bò trườn qua “đường hầm” tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi; hay vượt tường, giật nón lá tại Quần thể di tích Cố đô Huế,... (Ảnh: BTC).

Lan tỏa tinh thần bảo tồn và phát triển bền vững

Giải chạy trực tiếp tại Cố đô Huế diễn ra vào sáng 14/9 có sự tham gia của hơn 100 runners (người chạy bộ) là các lãnh đạo UBND và Sở ban ngành TP Huế, lãnh đạo cùng cán bộ nhân viên của ABBANK và SVF.

Ông Phạm Duy Hiếu - Tổng giám đốc ABBANK - cho biết: “Giải chạy ‘Bước chân di sản’ không chỉ là hoạt động gây quỹ, mà còn mở ra cơ hội để cộng đồng chung tay đồng hành cùng các nghệ nhân và làng nghề trong việc giữ gìn, phát triển di sản văn hóa. ABBANK mong muốn góp phần giúp các làng nghề truyền thống thích ứng với xu thế hiện đại, nâng cao năng lực sản xuất và tiếp cận thị trường, qua đó khẳng định giá trị của di sản Việt Nam trên bản đồ sáng tạo toàn cầu”.

Ông Phạm Duy Hiếu - Tổng giám đốc ABBANK - chia sẻ tại sự kiện ở Cố đô Huế (Ảnh: BTC).

Bà Trần Thị Thùy Yên - Phó giám đốc Sở KH&CN TP Huế - khẳng định dự án không chỉ giúp các giá trị di sản Huế có thể vươn ra thị trường trong nước mà còn giới thiệu, quảng bá đến thị trường thế giới.

Bà Nguyễn Nhã Quyên - Giám đốc Vận hành SVF - chia sẻ: “Giải chạy là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Đổi mới trên nền di sản, thúc đẩy công nghiệp văn hóa sáng tạo, phát triển tương lai bền vững” với tầm nhìn dài hạn là xây dựng Việt Nam thành quốc gia mạnh về sáng tạo dựa trên nền tảng di sản văn hóa, nơi người dân tự hào về bản sắc dân tộc, từ đó góp phần nâng tầm di sản thông qua trí tuệ người Việt, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số”.

Trong suốt chặng đường hơn 32 năm phát triển, ABBANK là ngân hàng thân thiện, có trách nhiệm với cộng đồng thông qua nhiều hoạt động an sinh xã hội và hướng tới sự phát triển bền vững (Ảnh: BTC).

ABBANK, SVF và Sở KH&CN TP Huế kỳ vọng “Bước chân di sản” sẽ trở thành một phong trào lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời tạo động lực phát triển cho ngành công nghiệp văn hóa sáng tạo, gắn kết giữa giá trị truyền thống và sự đổi mới bền vững.

Đây cũng là một trong những hành động cụ thể nằm trong chiến lược ESG mà ABBANK đang triển khai. Bên cạnh các mục tiêu kinh doanh, ngân hàng chú trọng phát triển hài hòa giữa lợi ích cộng đồng, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.