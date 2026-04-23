Bóng đá Lào tự hào về đội nhà dù không thể gặp U17 Việt Nam ở chung kết

Trong trận bán kết gặp U17 Malaysia tối 22/4, U17 Lào thua đậm 0-3. Nguyên nhân của thất bại xuất phát từ chỗ U17 Lào nhận thẻ đỏ, phải chơi thiếu người ngay phút thứ 5 của trận đấu.

Trong thế 10 chống 11, lại bị dẫn trước ngay từ phút thứ 7 khiến cho U17 Lào vỡ trận và thua đậm. Dù vậy, sau trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) không hề trách móc đội nhà. Ngược lại, họ rất cảm thông cho đội bóng xứ sở triệu voi.

Trên Fanpage chính thức của mình, LFF thể hiện quan điểm: “Bóng đá có lúc thăng hoa nhưng cũng lúc trầm lắng, có vui có buồn. U17 Lào hãy cố lên. Đội tuyển U17 Lào thua U17 Malaysia ở bán kết giải Đông Nam Á”.

“Ở trận đấu bán kết, đội tuyển U17 Lào mất lợi thế từ rất sớm. Toàn đội phải chơi thiếu người và bị dẫn trước chỉ trong vòng ít phút đầu tiên. U17 Lào giờ đây sẽ thi đấu trận tranh hạng 3 của giải”, LFF viết thêm.

Đối thủ của U17 Lào trong trận tranh hạng 3 của giải Đông Nam Á sẽ là U17 Australia. Đội bóng trẻ xứ sở chuột túi thua U17 Việt Nam 1-2 trong trận bán kết còn lại, diễn ra tối 22/4.

Dù sao, với U17 Lào, việc đội này vào đến bán kết của giải U17 Đông Nam Á 2026 cũng là thành tích đầy bất ngờ, rất đáng tự hào. Trên hành trình vào bán kết, đội bóng trẻ xứ sở triệu voi có chiến thắng đầy tự hào 3-2 trước U17 Thái Lan.

Fanpage chính chức của LFF viết thêm: “Xin chúc mừng toàn đội, trong thế 10 người đấu với 11 người ở bán kết, toàn đội đã siết tay nhau thi đấu cố gắng trọn vẹn 90 phút. Dù kết quả chưa tốt như mong đợi, nhưng tất cả đã cố gắng hết mình”.

“Trận đấu cuối cùng của U17 Lào tại giải năm nay tiếp tục là trận đấu giàu ý nghĩa. Đội bóng trẻ của chúng ta sẽ tranh hạng 3 với U17 Australia. Trận đấu quyết định này sẽ diễn ra ngày 24/4”, vẫn là những dòng được viết bởi Liên đoàn Bóng đá Lào.

Trận tranh hạng 3 giữa U17 Lào và U17 Australia sẽ diễn ra lúc 15h30. Sau đó, vào lúc 19h30, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Malaysia trong trận chung kết. Cả hai trận đấu nêu trên đều diễn ra trên sân Gelora Delta, tại Sidoarjo (Indonesia).