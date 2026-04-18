HLV U17 Thái Lan từ chức sau thất bại trước U17 Lào

Chiều 18/4, U17 Thái Lan đã bất ngờ thất bại 2-3 trước U17 Lào tại lượt trận cuối cùng vòng bảng giải U17 Đông Nam Á. Thất bại này khiến tuyển trẻ Thái Lan không thể tiến vào bán kết do chỉ đứng thứ ba tại bảng B.

HLV Sirisak Yodyardthai xin từ chức sau thất bại của U17 Thái Lan (Ảnh: FAT).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Sirisak Yodyardthai gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ: “Trước hết, tôi xin lỗi toàn thể CĐV bóng đá Thái Lan về thành tích của U17 Thái Lan tại giải lần này. Phải thừa nhận rằng kết quả không đạt được như kỳ vọng ban đầu. Tôi cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ và động viên các cầu thủ trong suốt giải đấu”.

Bên cạnh đó, ông Sirisak cũng bày tỏ sự biết ơn tới Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vì đã trao cơ hội dẫn dắt đội trong giai đoạn vừa qua. “Đến lúc này, tôi xem như nhiệm vụ đã hoàn tất và xin chấm dứt vai trò HLV trưởng đội U17 Thái Lan”, ông nói.

Không chỉ dừng lại ở việc từ chức, HLV Sirisak cho biết sẽ bàn giao toàn bộ dữ liệu cầu thủ được tuyển chọn từ dự án Talent ID cho bộ phận kỹ thuật của Liên đoàn. Ông nhấn mạnh nhiều cầu thủ trẻ vẫn còn tiềm năng phát triển và cần tiếp tục được đầu tư, hỗ trợ trong tương lai.

U17 Thái Lan gây thất vọng lớn tại giải U17 Đông Nam Á (Ảnh: FAT).

Cuối cùng, chiến lược gia người Thái Lan kêu gọi người hâm mộ tiếp tục đồng hành cùng lứa cầu thủ trẻ: “Tôi tin rằng các em vẫn còn tương lai và có thể phát triển hơn nữa”.

Việc sớm dừng bước ngay từ vòng bảng buộc U17 Thái Lan phải có những thay đổi, trong đó quyết định rút lui của HLV Sirisak được xem là động thái nhận trách nhiệm sau thành tích đáng thất vọng.

FAT cũng đã xác nhận HLV Sirisak đã từ chức. "Chúng tôi xin chúc HLV Sirisak gặp nhiều may mắn trên con đường huấn luyện trong tương lai", fanpage của FAT cho biết.