Xác định trọng tài điều khiển trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia

Hôm nay (24/3), AFC đã công bố trọng tài điều khiển trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 vào lúc 19h ngày 31/3 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Dù trận đấu này chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục nhưng cả hai đội đều rất muốn giành chiến thắng.

Trọng tài Chae Sang Hyeop (giữa) điều khiển trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia (Ảnh: AFC).

Theo đó, trọng tài Chae Sang Hyeop được phân công bắt chính trong trận đấu này. Các trợ lý điều khiển trận đấu này là Yoon Jae Yyeol, Bang Gi Yeol. Trọng tài thứ 4 là ông Torphong Somsing người Thái Lan.

Đáng chú ý, trọng tài Chae Sang Hyeop từng có kinh nghiệm làm việc ở V-League, đơn cử như trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội và Hà Nội FC ở mùa 2024/25. Ở mùa giải này, vị trọng tài sinh năm 1989 cũng bắt chính trong trận thắng 6-1 của CLB Công an Hà Nội trước Tampines Rovers ở cúp C1 Đông Nam Á.

Trọng tài Chae Sang Hyeop được biết đến với những quyết định khá nghiêm khắc. Trong mùa giải này, ông đã tham gia điều khiển trong 7 trận đấu (ở giải vô địch quốc gia Hàn Quốc, cúp C2 châu Á, cúp C1 Đông Nam Á) rút ra 22 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ. Ngoài ra, vị vua áo đen người Hàn Quốc cũng thổi 3 quả phạt đền.

Tuyển Việt Nam rất muốn giành chiến thắng trước Malaysia (Ảnh: Getty).

Có thể nói, đây là trọng tài “người quen” của bóng đá Việt Nam. Điều này có thể mang tới lợi thế nhất định cho đoàn quân HLV Kim Sang Sik trong trận đấu với Malaysia.

Tuyển Việt Nam rất muốn giành chiến thắng trước Malaysia để “đòi nợ” trận thua 0-4 trước Malaysia (sau đó AFC hủy kết quả này). Một chiến thắng cũng giúp “Những chiến binh sao vàng” lọt vào top 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Hiện tại, đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã vươn lên vị trí thứ 103. Còn Malaysia bị tụt tới 14 bậc xuống thứ 135 thế giới.