Bộ trưởng Indonesia tuyên bố đảm bảo an toàn cho đội tuyển Bahrain

Trước đó, phía Liên đoàn bóng Bahrain (BFA) đề xuất với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), dời trận lượt về giữa đội tuyển Indonesia và Bahrain đến sân trung lập. Trận lượt về này sẽ diễn ra ngày 25/3/2025, thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Ở trận lượt đi vào ngày 10/10 vừa qua, hai đội hòa nhau 2-2 (Ảnh: AFC).

Nguyên nhân được phía Bahrain đưa ra, đó là lo ngại tính an toàn nếu phải chơi bóng tại Indonesia, trong bối cảnh cổ động viên (CĐV) quá khích của xứ sở vạn đảo liên tục công kích đội tuyển Bahrain trên mạng.

Đứng trước phản ứng của các bên, nhằm giữ lại quyền tổ chức trận đấu này, trên sân nhà, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia Dito Ariotedjo tuyên bố: "Chắc chắn chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho đội Bahrain khi đội này hiện diện ở Indonesia. Tôi tin tưởng an ninh luôn là vấn đề được quan tâm ở mức cao".

"Toàn thế giới có thể thấy chúng tôi tổ chức vòng chung kết (VCK) World Cup U17 vào năm ngoái như thế nào. Đấy là giải đấu rất an toàn và thân thiện, cả thế giới từng công nhận điều đó khi đến Indonesia dự giải đấu nói trên. Vì vậy, không có lý do gì để các đội khách, trong đó có đội Bahrain lo ngại vấn đề an ninh tại Indonesia.

Phía Bahrain muốn dời trận lượt về đến sân trung lập (Ảnh: AFC).

Tôi cũng vừa nói chuyện với chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir, thống nhất quan điểm phía Indonesia sẽ đáp ứng mọi yêu cầu từ phía Liên đoàn bóng đá Bahrain, có liên quan đến trận lượt về", Bộ trưởng Bộ Thanh niên thể thao Indonesia Dito Ariotedjo nói thêm.

Sở dĩ phía Indonesia quyết tâm giữ trận lượt về giữa Indonesia và Bahrain trên sân nhà, bởi yếu tố sân nhà có thể giúp đội bóng xứ sở vạn đảo tăng khả năng chiến thắng trước đội bóng Tây Á.

Hiện tại, AFC chưa quyết định về vấn đề này. Phía Liên đoàn bóng đá châu Á trong ngày hôm qua (18/10) cho biết họ sẽ đem vấn đề lên xin ý kiến FIFA. Liên đoàn bóng đá thế giới sẽ căn cứ vào báo cáo của các bên, cũng như căn cứ vào thực tế về tình hình trên sân cỏ Indonesia trong thời gian gần đây, để đưa ra phán quyết cuối cùng.