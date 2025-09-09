Bayer Leverkusen bổ nhiệm huấn luyện viên thay thế Ten Hag

Hợp đồng giữa Kasper Hjulmand với Bayer Leverkusen có thời hạn đến tháng 6/2027 và chiến lược gia người Đan Mạch sẽ ra mắt trong trận gặp Eintracht Frankfurt ở vòng 3 Bundesliga trên sân BayArena ngày 12/9.

Hjulmand từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Đan Mạch và giúp đội bóng này lọt vào bán kết Euro 2020, nơi Đan Mạch để thua sít sao trước Anh trong hiệp phụ.

Sau thất bại 0-2 trước Đức ở vòng 1/8 tại Euro 2024, Hjulmand đã từ chức HLV trưởng đội tuyển Đan Mạch sau 4 năm gắn bó. Ông cũng từng là HLV trưởng CLB Mainz 05 trong mùa giải Bundesliga 2014-15.

HLV Kasper Hjulmand từng giúp đội tuyển Đan Mạch lọt vào bán kết Euro 2020 (Ảnh: Getty).

"Chúng tôi rất vui mừng khi có được Kasper Hjulmand, người mà chúng tôi đã theo dõi sát sao trong một thời gian dài. Giờ đây, ông ấy sẽ cùng đội bóng xây dựng lại lối chơi rõ ràng và chủ động.

Kasper là người phù hợp để phát triển đội bóng của chúng tôi thành một đội bóng hàng đầu, phấn đấu đạt được những mục tiêu trong nước và quốc tế đầy tham vọng", Giám đốc điều hành thể thao của Bayer Leverkusen, Simon Rolfes bày tỏ khi CLB ký hợp đồng với chiến lược gia người Đan Mạch.

Fernando Carro, Tổng giám đốc điều hành của Bayer Leverkusen cho biết thêm: "Ngoài năng lực chuyên môn xuất sắc trên cương vị HLV, nguyên tắc lãnh đạo đội bóng của Kasper Hjulmand cũng gây ấn tượng mạnh với chúng tôi.

Một đội bóng mới thành lập như chúng tôi, với khả năng phát triển, cần những định hướng rõ ràng và sẽ được hưởng lợi từ phong cách minh bạch, giao tiếp và đồng cảm của Kasper".

Trong buổi lễ ký kết hợp đồng, HLV Kasper Hjulmand cũng hào hứng chia sẻ: "Tôi luôn coi Bayer Leverkusen là một CLB được điều hành tốt, có cấu trúc tốt và đầy tham vọng. Ấn tượng này càng được củng cố trong vài ngày qua.

Thật vinh dự khi được giao phó một đội bóng như vậy. Sau những thành công vang dội trong quá khứ, tôi rất hào hứng với nhiệm vụ định hình tương lai của Bayer Leverkusen với những cầu thủ mới đầy kinh nghiệm và tài năng".