CĐV Australia thất vọng khi đội nhà để thua U17 Việt Nam

"Tôi hiểu là các đội bóng ở Đông Nam Á ngày càng tốt hơn, nhưng chúng ta chắc chắn nên đánh bại những đội như Việt Nam", tài khoản Tiger Mitch đến từ Australia bình luận trên trang Football360 sau khi chứng kiến đội U17 nước này để thua ngược trước U17 Việt Nam với tỷ số 1-2 một cách cay đắng.

U17 Việt Nam khiến người hâm mộ Australia thấy sốc khi đánh bại đội bóng xứ sở chuột túi để tiến vào chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026 (Ảnh: VFF).

Ở trận bán kết diễn ra trên sân Gelora Delta Sidoarjo (Indonesia), đội U17 Australia nhập cuộc tốt hơn khi có bàn thắng chỉ sau 10 phút bóng lăn. Dù vậy U17 Việt Nam vẫn bình tĩnh để có bàn gỡ hoà ở những phút bù giờ của hiệp 1.

Ở hiệp 2, U17 Việt Nam là đội chơi sắc nét hơn khi Nguyễn Lực ghi bàn thắng quyết định ở phút 60 để giúp đội nhà giành vé vào chung kết. Thất bại này khiến U17 Australia phải tranh hạng 3 với U17 Lào và khiến các CĐV nước nhà cảm thấy rất khó nuốt trôi.

"Trời ơi, chúng ta bị đánh bại bởi một đội bóng ở khu vực Đông Nam Á. Thật là xấu hổ", tài khoản Joshua Halstead thất vọng bày tỏ.

"Điều này quả thật rất xấu hổ với một đội bóng của Australia. Chúng ta dẫn bàn trước trong hiệp 1 nhưng lại để họ lội ngược dòng", tài khoản Scott Friedewald cho biết.

"Đơn giản là đội bóng này không đủ tốt. Họ bế tắc khi bị gỡ hoà cũng như bị dẫn bàn. Có lẽ họ quá chủ quan trước sức mạnh của Việt Nam", tài khoản Chris Fleetwood nhận định.

"Nếu chúng ta tiếp tục đánh giá thấp các đội bóng ở châu Á thì chúng ta sẽ không bao giờ đại diện trên sân khấu toàn cầu tại World Cup, tại châu Âu hay Nam Mỹ .. Chúng ta cần thống trị bóng đá châu Á trước", tài khoản Ryan Liubinskas đồng quan điểm.

"Đừng bao giờ đánh giá thấp các đối thủ. Chúc mừng Việt Nam", tài khoản RD Porty nói thêm.

Tiền vệ Nguyễn Lực ăn mừng bàn thắng vào lưới đội tuyển U17 Australia (Ảnh: VFF).

"Đội mình tài năng vô cùng, chỉ là thiếu may mắn thôi. Tiếp tục ủng hộ các chàng trai Australia của chúng ta. Các bạn tiếp tục làm việc chăm chỉ và nỗ lực hơn nữa. Các bạn không thể thắng tất cả. Thật xấu hổ cho những người chỉ biết chỉ trích đội nhà sau thất bại", tài khoản Tina Allen lên tiếng bênh vực cho các cầu thủ U17 Australia.

"Các đội châu Á không tập luyện 4 đến 5 giờ một tuần như chúng ta. Họ đang tập luyện 2 đến 3 tiếng mỗi ngày. Ngay cả điều phối viên thể thao ở trường của con trai tôi cũng cười khi tôi nói với con rằng bóng đá châu Á đang vượt qua chúng ta. Và Việt Nam đã dạy cho chúng ta một bài học", tài khoản Zoltan Kiss chốt lại.

Với chiến thắng trước U17 Australia, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết và tái đấu với U17 Malaysia (đội bóng mà "Rồng vàng" đã giành chiến thắng đậm 4-0 ở vòng bảng) vào ngày 24/4.

HLV Cristiano Roland khẳng định ông và các học trò tiếp tục giữ đôi chân trên mặt đất, duy trì sự tập trung cao độ và chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết. Dù vậy U17 Việt Nam được nhận định sáng giá giành ngôi vương ở giải đấu năm nay, khi sở hữu lứa cầu thủ trẻ có chất lượng tốt và đồng đều về chuyên môn.