HLV U17 Thái Lan và Indonesia nói gì sau kết quả trái ngược ở giải châu Á?

Kết quả lượt trận đầu tiên các bảng A và B Bảng A Saudi Arabia – Myanmar: 4-0 Tajikistan – Thái Lan: 2-0 Bảng B Nhật Bản – Qatar: 3-1 Indonesia – Trung Quốc: 1-0

Sau trận thua đầy thất vọng 0-2 trước U17 Tajikistan, HLV Marco Cockle của U17 Thái Lan nói: “Tôi không thể giải thích được thất bại này. Chúng tôi khởi đầu trận đấu rất tệ và đã phải trả giá. Trong bóng đá, khi chúng ta khởi đầu không tốt, chúng ta phải nhận khó khăn ở những phút tiếp theo”.

“Chúng tôi từng được kỳ vọng sẽ giành vé dự vòng chung kết (VCK) World Cup U17, nhưng thất bại này khiến cho U17 Thái Lan đối diện với thách thức lớn ở trước mắt. Khi sự kỳ vọng càng lớn, sự tổn thương sau khi thất bại càng cao”, HLV Marco Cockle nói thêm.

HLV Marco Cookle của U17 Thái Lan (Ảnh: FAT).

Dù thất vọng và dù cơ hội đi tiếp rất mờ mịt, nhưng HLV Marco Cockle của đội tuyển U17 Thái Lan vẫn không trách các học trò của mình.

Ông lên tiếng: “Tôi ngưỡng mộ các cầu thủ của mình, họ đã cố gắng chiến đấu. Toàn đội đã sát cánh bên nhau, tôi không có gì để trách các học trò của mình cả. Ngay cả khi bị thủng lưới trước, U17 Thái Lan vẫn chơi tốt hơn đối phương trong hiệp một”.

“Mọi chuyện chỉ tệ hơn cho toàn đội từ thời điểm chúng tôi phải chơi thiếu người. Tôi nhấn mạnh lại rằng các cầu thủ của tôi còn rất trẻ, họ có sai lầm, có những phút thiếu kiềm chế, nhưng toàn đội đã đứng cạnh nhau ngay cả trong khó khăn. Họ vẫn luôn cố gắng dù thi đấu thiếu người.

U17 Thái Lan thua cay đắng U17 Tajikistan (Ảnh: FAT).

Việc của U17 Thái Lan là tiếp tục cố gắng ở 2 trận đấu tiếp theo, gặp U17 Saudi Arabia và U17 Myanmar”, HLV Marco Cockle của đội bóng trẻ xứ sở chùa vàng nhấn mạnh.

Trái ngược với tình cảnh của U17 Thái Lan, đại diện khác của bóng đá Đông Nam Á là U17 Indonesia đánh bại U17 Trung Quốc 1-0. Chiến thắng này giúp đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo mở toang cánh cửa vào tứ kết giải châu Á, hướng về VCK World Cup U17 năm nay.

Sau chiến thắng trước U17 Trung Quốc, HLV Kurniawan Dwi Yulianto của U17 Indonesia phát biểu: “Tạ ơn Trời, công lao trong chiến thắng của U17 Indonesia thuộc về các cầu thủ. Các cầu thủ của tôi đã thi đấu nỗ lực, kỷ luật cả về chiến thuật lẫn phong cách cá nhân. Họ luôn giữ đúng vị trí khi thi đấu”.

HLV Kurniawan Dwi Yulianto của U17 Indonesia (Ảnh: CNN Indonesia).

“Tôi cảm ơn sự ủng hộ và những lời cầu nguyện của các cổ động viên Indonesia dành cho chúng tôi. Hy vọng rằng chúng tôi luôn nhận được sự ủng hộ và những lời cầu nguyện này. Hy vọng rằng hành trình của đội tuyển U17 Indonesia diễn ra suôn sẻ”, HLV Kurniawan nói thêm.

U17 Indonesia rơi vào bảng B rất nặng, với sự hiện diện của U17 Nhật Bản, Trung Quốc và Qatar. Cả 3 đội này từng vô địch U17 châu Á, riêng Nhật Bản là đội giữ kỷ lục 4 lần vô địch.

Chiến thắng trước U17 Trung Quốc mở ra cơ hội lớn cho đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo. HLV Kurniawan Dwi Yulianto nói về chặng đường tiếp theo: “Tôi sẽ nghiên cứu U17 Qatar và sẽ tìm phương án đối phó với đội này trong vài ngày tới”.

“Nhưng trước tiên, chúng tôi sẽ ăn mừng cho chiến thắng đầu tiên tại giải năm nay. 3 điểm giành được trước U17 Trung Quốc rất quan trọng với chúng tôi. Sau đó, chúng tôi sẽ nghĩ đến các trận tiếp theo, những trận đấu quyết định tấm vé dự World Cup U17 của bóng đá Indonesia”, vẫn là những lời của HLV Kurniawan Dwi Yulianto.