Báo chí thế giới dự đoán tỷ số trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia

Trước thềm trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào tối nay (16/8), nhiều tờ báo trên thế giới đánh giá cao khả năng chiến thắng của đoàn quân HLV Kim Sang Sik trên sân khách.

Tờ Sportskeeda (Ấn Độ) bình luận: “Đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ 99 thế giới. Họ được đánh giá cao hơn so với Malaysia xếp thứ 136.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt ở vòng bảng (Ảnh: Minh Quân).

Ở giai đoạn vòng bảng, Malaysia thi đấu khá tốt khi thắng 3, thua 1 sau 4 trận đấu. Họ đã thắng Myanmar, Philippines, Lào và chỉ chịu thua Thái Lan. “Bầy hổ” đang đứng trước cơ hội lọt vào chung kết ASEAN Cup 2026 lần đầu tiên kể từ năm 2018.

Tuy nhiên, đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe phải đối đầu với thử thách rất lớn mang tên đội tuyển Việt Nam. Đội bóng này đang trải qua chuỗi 22 trận bất bại dưới thời HLV Kim Sang Sik. Ở vòng bảng, họ cho thấy hàng công đáng gờm khi giành chiến thắng 3-0 trước Indonesia, 3-1 trước Campuchia và 7-0 trước Timor Leste. Ở trận còn lại, đội bóng của HLV Kim Sang Sik hòa 0-0 trước Singapore”.

Dự đoán về kết quả trận đấu, tờ Sportskeeda viết: “Đội tuyển Việt Nam sở hữu hàng công mạnh mẽ. Họ hoàn toàn có thể giành chiến thắng trước Malaysia”.

Tờ Sportskeeda dự đoán đội tuyển Việt Nam thắng 2-1 trước Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam chiếm ưu thế trước Malaysia (Ảnh: Thành Đông).

Tờ Football5star (Indonesia) khẳng định: “Lịch sử không đứng về phía Malaysia khi họ thua 9/10 trận gần đây gặp đội tuyển Việt Nam. Lần gần nhất “Bầy hổ” giành chiến thắng trước đối thủ này là vào năm 2014. Không những vậy, ở trận đấu này, Malaysia còn thiếu hàng loạt cầu thủ vì nhiều lý do khác nhau”.

Tờ Football5star dự đoán đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia với tỷ số 2-1.

Một tờ báo khác của Indonesia là Jawapos cũng tin tưởng vào chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. Họ dự đoán đoàn quân HLV Kim Sang Sik thắng 1-0. Còn tờ Tribunnews dự đoán đội tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia với tỷ số 2-1.

Siêu máy tính Be Soccer đánh giá cao đội tuyển Việt Nam. Theo đó, khả năng chiến thắng của đoàn quân HLV Kim Sang Sik là 52,1%. Cơ hội thắng của Malaysia là 25,3%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 22,6%.

Hệ số bàn thắng kỳ vọng (xG) dự kiến của đội tuyển Việt Nam là 1,87, còn của Malaysia là 1,24. Trong trường hợp đội tuyển Việt Nam chiến thắng, tỷ số dễ xuất hiện nhất là 2-1 với 9,7%. Tiếp theo là các tỷ số 1-0 (8,3%), 2-0 (7,8%)

Tỷ số có khả năng xuất hiện cao nhất ở khả năng Malaysia chiến thắng là 2-1 với 6,4%. Tỷ số hòa dễ xuất hiện nhất là 1-1 với 10,4%.