Báo Anh bình chọn 5 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2025

Ousmane Dembele

Từ lâu, Dembele đã trở thành một "ẩn số" thú vị đối với làng bóng đá thế giới. Ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp tại Rennes, chân sút sinh năm 1997 đã gây xôn xao với khoảnh khắc đầy hy hữu khi lúng túng khi không thể phân biệt đâu là chân thuận của mình.

Dembele ăn mừng quả bóng vàng 2025 cùng đồng đội tại PSG (Ảnh: Getty).

Chính sự mơ hồ về bản thân ngay từ vạch xuất phát đã tạo nên một Dembele đầy biến ảo và khác biệt sau này.

Từ khi chuyển sang khoác áo Paris Saint Germain (PSG) vào tháng 8/2023, Dembele đã cho tất cả thấy sự lột xác thần kỳ sau một cuộc "cải cách" về mặt chiến thuật.

HLV Luis Enrique đã có quyết định táo bạo khi đưa chân sút người Pháp vào đá trung phong cắm và đã mang lại kết quả vượt mong đợi. Từ một cầu thủ chạy cánh thường bị chỉ trích về khâu dứt điểm, Dembele bất ngờ "thông nòng" và trở nên cực kỳ lợi hại mỗi khi xuất hiện trong vòng cấm, mang đến hiệu quả ghi bàn tối đa cho đội bóng.

Với hiệu suất khủng 35 bàn thắng ở mùa giải vừa qua, tiền đạo người Pháp đã bước lên bục cao nhất để đón lấy danh hiệu Quả bóng vàng danh giá vào tháng 9. Hôm nay, đứng trên đỉnh cao của thế giới túc cầu, Ousmane Dembele cũng chính thức xác lập cột mốc mới khi lần đầu tiên ngự trị tại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng cầu thủ xuất sắc nhất năm của tờ báo uy tín The Guardian.

2. Lamine Yamal

Ở tuổi 18, Lamine Yamal đang định nghĩa lại khái niệm về sự tự tin trong thế giới bóng đá. Không dừng lại ở những lời tán dương, sao trẻ của Barcelona gây rúng động khi công khai mục tiêu chinh phục không chỉ một, mà là hàng loạt Quả bóng vàng trong sự nghiệp.

Bản lĩnh này từng được trui rèn qua những thất bại cay đắng, điển hình là lời hứa sắt đá với mẹ về một màn tái sinh mạnh mẽ hơn ngay sau trận thua Inter Milan tại bán kết Champions League.

Dù cá tính có phần ngạo nghễ của Yamal vẫn vấp phải những ý kiến trái chiều, song không thể phủ nhận chính tinh thần "không biết sợ" ấy đã nhào nặn nên một tài năng bản lĩnh và khác biệt hoàn toàn.

Sức hút đặc biệt cùng phong độ chói sáng đã đưa tuyển thủ Tây Ban Nha cán đích ở vị trí Á quân trong danh sách 100 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2025 do tờ The Guardian bình chọn.

3. Vitinha

Vitinha được xem là "trái tim" trong lối chơi của PSG, tiền vệ người Bồ Đào Nha không chỉ giữ nhịp mà còn là nguồn sống cho tuyến giữa của đội bóng thủ đô nước Pháp.

Vitinha toả sáng trong màu áo PSG (Ảnh: Getty).

Từng được ví như "Marco Verratti mới", song Vitinha đã sớm vượt qua cái bóng của đàn anh người Ý để khẳng định tên tuổi trên bản đồ bóng đá toàn cầu, thay vì chỉ bó buộc trong biên giới Ligue 1.

Giữa một hàng tiền vệ đầy sao tại sân Công viên các Hoàng tử, Vitinha vẫn tỏa sáng rực rỡ nhờ tư duy chơi bóng thông minh và khả năng điều tiết trận đấu bậc thầy.

Phong độ thăng hoa không chỉ giúp anh được so sánh với huyền thoại Luka Modric, mà còn đưa tên tuổi tiền vệ này vào danh sách những ứng viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng vàng mùa tới.

4. Kylian Mbappe

Việc Mbappe chỉ đứng ở vị trí thứ 4 khiến nhiều người hâm mộ bóng đá bất ngờ. Cầu thủ người Pháp chạm đáy phong độ vào tháng 12/2024, đỉnh điểm là cú sút phạt đền hỏng ăn đầy thất vọng trên sân San Mames.

Tuy nhiên, chính khoảnh khắc nghiệt ngã ấy lại trở thành đòn bẩy tâm lý, giúp tiền đạo 27 tuổi rũ bỏ sự rụt rè để bắt đầu một cuộc hồi sinh ngoạn mục. Từ hiệu suất trung bình (10 bàn/20 trận), Mbappe đã bùng nổ dữ dội với thông số không tưởng, 59 pha lập công trong 59 trận gần nhất.

Dù mùa giải đầu tiên tại Real Madrid của anh vẫn mang màu sắc đầy mâu thuẫn, nhưng con số 55 bàn thắng tính riêng trong năm 2025 đã đưa Mbappe tiệm cận sự vĩ đại. Hiện tại, anh chỉ còn cách 4 bàn để san bằng kỷ lục ghi bàn trong một năm dương lịch ở cấp độ CLB mà huyền thoại Cristiano Ronaldo từng thiết lập.

5. Harry Kane

Dù đã bước sang tuổi 32, Harry Kane vẫn đang chứng minh mình là một chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Anh và dường như anh vẫn chưa chạm tới giới hạn cuối cùng của bản thân.

Bước ngoặt lớn nhất có lẽ đến từ quyết định gia nhập Bayern Munich ở giai đoạn "xế chiều" của sự nghiệp. Quyết định muộn màng nhưng hoàn hảo này đã nâng tầm Kane thành một phiên bản toàn diện hơn bao giờ hết.

Harry Kane bất ngờ xuất hiện ở vị trí thứ 5 trong Top 100 cầu thủ nam xuất sắc nhất thế giới năm 2025 do tờ The Guardian bình chọn (Ảnh: Getty).

Tại Allianz Arena, anh không chỉ là một sát thủ vòng cấm thượng hạng mà còn đóng vai trò một nhạc trưởng điều tiết lối chơi với khả năng kiến tạo xuất sắc.

Với tầm ảnh hưởng sâu rộng và phong độ ổn định ở đẳng cấp cao nhất, Harry Kane hiện là ứng viên hàng đầu cho các danh hiệu cá nhân cao quý. Như tờ The Guardian nhận định: "Việc Harry Kane thống lĩnh cuộc đua Quả bóng vàng mùa tới là một kịch bản hoàn toàn khả thi".