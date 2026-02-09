Bắn súng Việt Nam xuất sắc giành huy chương vàng châu Á

Ở đợt thi chung kết nội dung 25m súng ngắn nữ, diễn ra ngày 9/2, Thùy Trang tranh tài cùng nhiều kỳ thủ mạnh đến từ Ấn Độ, Kazakhstan, Đài Loan (Trung Quốc).

Trong đó, đáng chú ý có Manu Bhaker (Ấn Độ), người đang giữ huy chương đồng (HCĐ) Olympic Paris (Pháp) 2024. Sau 10 lượt bắn, Thùy Trang và Manu Bhaker có cùng 35 điểm.

Điểm số này buộc hai xạ thủ phải thi đấu tiếp loạt bắn “shoot-off” (tương tự loạt sút luân lưu trong môn bóng đá) để phân định thắng thua. Chung cuộc, Thùy Trang thắng 3-2 trong loạt “shoot-off” này, giành HCV.

Đây là tấm HCV đầu tiên của đội tuyển bắn súng Việt Nam ở giải súng ngắn, súng trường châu Á 2026. Bên cạnh tấm HCV cá nhân, Nguyễn Thùy Trang có thêm HCĐ nội dung 25m súng ngắn đồng đội. Cô giành HCĐ này cùng với Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Dung.

Hiện tại, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã có một HCV, 2 huy chương bạc và một HCĐ tại giải súng ngắn, súng trường châu Á 2026, diễn ra ở Ấn Độ.