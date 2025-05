Arsenal chiêu mộ thành công tân binh đầu tiên với giá 60 triệu euro

Dù mùa giải vẫn còn chưa kết thúc nhưng Arsenal gần như chắc chắn đã sở hữu tân binh đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2025. Đó là tiền vệ Martin Zubimendi từ Real Sociedad. Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano đã dùng cụm từ quen thuộc "Here We Go" để ám chỉ thương vụ này đã hoàn tất.

Arsenal chiêu mộ thành công Martin Zubimendi (Ảnh: The Sun).

Theo đó, để sở hữu tiền vệ người Tây Ban Nha, đội bóng thành London đã chi thẳng 60 triệu euro để phá hợp đồng của cầu thủ này ở Real Sociedad. Cầu thủ này sẽ ký hợp đồng dài hạn với "Pháo thủ" sau khi mùa giải kết thúc.

Martin Zubimendi được Arsenal chiêu mộ để thay thế Jorginho, người sẽ rời khỏi Emirates theo dạng chuyển nhượng tự do khi hết hạn hợp đồng vào cuối mùa. Chưa kể, Thomas Partey cũng có khả năng sẽ rời Arsenal theo dạng tự do nếu không ký hợp đồng mới.

Martin Zubimendi sinh năm 1999. Cầu thủ này được ví như truyền nhân của Xabi Alonso ở Real Sociedad. Tiền vệ này sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng cầm nhịp và điều phối bóng ấn tượng. Anh là thành viên của đội tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch Euro 2024.

Tới Arsenal, Martin Zubimendi sẽ tái ngộ với cầu thủ người Tây Ban Nha khác là Mikel Merino. Cầu thủ này cũng chuyển từ Real Sociedad sang Arsenal vào mùa Hè năm ngoái với mức phí chuyển nhượng 32,6 triệu bảng. Ở mùa giải này, Merino đã thi đấu tốt trong cả vai trò tiền vệ trung tâm, tiền vệ công lẫn tiền đạo ảo ở Arsenal.

Martin Zubimendi là tiền vệ kiến thiết lối chơi hàng đầu La Liga (Ảnh: Getty).

Ngoài ra, HLV trưởng của Arsenal, Mikel Arteta, cũng là người Tây Ban Nha. Điều đó giúp cho Martin Zubimendi không gặp khó khăn trong việc thích nghi.

Trong thời gian tới, ban lãnh đạo Arsenal dự kiến sẽ mang về một tiền đạo. Trong đó, Viktor Gyokeres (Sporting Lisbon) và Nico Williams (Bilbao) nằm trong tầm ngắm của HLV Arteta.

Trong những mùa giải gần đây, Arsenal có khả năng cạnh tranh chức vô địch giải Ngoại hạng Anh hay Champions League nhưng họ lại ngã ngựa ở thời điểm quyết định. Vì thế, ban lãnh đạo đội bóng quyết tâm chơi lớn để mang về chức vô địch.