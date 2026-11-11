Trong trận ra quân ở giải giao hữu Panda Cup 2026 vào tối 11/11, U19 Việt Nam đối đầu với chủ nhà U19 Trung Quốc tại Thành Đô. U19 Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất trong trận đấu này khi chỉ mang đến giải đấu nhiều cầu thủ ở độ tuổi 16-17.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn gặp nhiều khó khăn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 15, U19 Trung Quốc có bàn mở tỉ số với pha lập công của Yang Zhanpeng từ tình huống đá phạt trực tiếp đẹp mắt.

Sau bàn thắng này, U19 Trung Quốc thi đấu càng hưng phấn hơn. Tuy nhiên, đội chủ nhà không thể ghi thêm bàn thắng trong phần còn lại của hiệp một.

U19 Việt Nam thất bại trước U19 Trung Quốc (Ảnh: VFF).

Sang hiệp hai, U19 Việt Nam mạnh dạn đẩy cao tấn công và tạo ra một vài cơ hội. Tuy nhiên, khi chưa thể chuyển hóa những nỗ lực thành bàn thắng, U19 Việt Nam lại phải nhận thêm gáo nước lạnh.

Phút 72, Nguyễn Quốc Khánh phạm lỗi trong vòng cấm, khiến U19 Việt Nam chịu quả phạt đền. Trên chấm 11 m, Yang Zhanpeng dễ dàng đánh bại thủ môn Bảo Ngọc, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-0.

Phút 79, cầu thủ Việt kiều Antonio Moric nhen nhóm hy vọng gỡ hòa cho U19 Việt Nam khi đánh đầu tung lưới đội chủ nhà, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Trong những phút cuối, U19 Việt Nam dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, chúng ta đã chịu đòn hồi mã thương từ đối thủ. Phút 90+5, Jia Weiwei tận dụng khoảng trống phía sau hàng phòng ngự U19 Việt Nam, thoát xuống dứt điểm, ấn định chiến thắng 3-1 cho U19 Trung Quốc.

Ở lượt trận thứ hai, U19 Việt Nam sẽ đối đầu với U19 Hàn Quốc vào ngày 14/11. Cuối cùng, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp U19 Tajikistan vào ngày 17/11.