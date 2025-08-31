Ấn tượng đáng nhớ ở giải vô địch Cầu lông các cây vợt trẻ xuất sắc 2025

Sau một tuần lễ tranh tài sôi nổi, giải đấu để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ cả về chuyên môn lẫn công tác tổ chức.

Chỉ trong 7 ngày, gần 700 trận đấu đã diễn ra với nhịp độ cao, chất lượng chuyên môn đồng đều, tạo nên một không khí thể thao sôi động tại thành phố ngàn hoa Đà Lạt.

Tại khu vực khán đài, đông đảo người hâm mộ từ khắp mọi nơi đã có mặt để cổ vũ, góp phần tạo nên không khí của một giải đấu cầu lông chuyên nghiệp cho lứa tuổi thiếu niên, từ đó phản ánh sức hút rõ rệt của giải đấu năm nay.

Giải năm 2025 không chỉ quy tụ những tay vợt trẻ quen thuộc như Bùi Bích Phương (Hà Nội), Lê Minh Sơn (Hải Phòng), Nguyễn Tất Duy Lợi (Lâm Đồng), Nguyễn Thụy Kim Hằng (TP.HCM) mà còn chứng kiến sự bứt phá của nhiều VĐV tiềm năng mới, hứa hẹn bổ sung lực lượng cho các tuyến kế cận.

Một trong những trận đấu được chú ý nhất là chung kết đơn nam U15, Ngô Ngọc Khánh (TPHCM) đã vượt qua Nguyễn Tuấn Nghĩa (TPHCM) ở cả 2 set đấu và giành chiến thắng, trở thành tân vô địch đơn nam U15 năm 2025.

Ban tổ chức nhận định, giải năm nay có chất lượng chuyên môn cao, thành tích phân bổ đồng đều giữa các đoàn. Những kết quả đạt được phản ánh sự tiến bộ rõ rệt của lực lượng trẻ, đồng thời khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều địa phương trong công tác đào tạo vận động viên.

Giải vô địch Cầu lông các cây vợt thiếu niên, trẻ xuất sắc quốc gia năm 2025 – Tranh giải Donex khép lại thành công, tạo điều kiện cho các vận động viên trẻ rèn luyện, cọ xát, đồng thời là cơ sở để tìm kiếm và phát hiện nhân tố mới.

Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia, hướng tới các mục tiêu lớn hơn ở đấu trường châu lục và quốc tế.