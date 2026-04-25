Alcaraz xác nhận không dự Roland Garros 2026

Carlos Alaraz đã rút lui khỏi Barcelona Open gần đây và chia sẻ trên mạng xã hội vào ngày 24/4 về quyết định khó khăn này. “Sau kết quả các bài kiểm tra hôm nay, chúng tôi quyết định rằng điều thận trọng nhất là không tham dự Rome hay Roland Garros, trong khi chờ đánh giá thêm tiến triển để xác định thời điểm trở lại sân”, Alcaraz viết. Anh thừa nhận đây là “giai đoạn khó khăn” nhưng khẳng định sẽ “trở lại mạnh mẽ hơn”.

Tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha là đương kim vô địch Roland Garros hai năm liên tiếp. Anh đăng quang lần đầu vào năm 2024 và bảo vệ thành công danh hiệu vào năm ngoái sau chiến thắng kịch tính trước Jannik Sinner trong trận chung kết. Việc vắng mặt tại giải đấu mà anh đang là nhà vô địch sẽ là tổn thất lớn cho cả giải đấu lẫn bản thân tay vợt này.

Trong bối cảnh Alcaraz vắng mặt, Jannik Sinner sẽ có cơ hội lớn để hoàn tất Career Grand Slam tại Paris. Trong khi đó, nếu đủ thể lực sau chấn thương vai, Novak Djokovic sẽ hướng tới danh hiệu Grand Slam thứ 25 kỷ lục trong sự nghiệp. Djokovic mới chỉ 3 lần vô địch tại Paris và bày tỏ hy vọng kịp sẵn sàng cho giải đấu.

Rafael Nadal với kỷ lục 14 lần đăng quang Roland Garros vẫn là biểu tượng bất tử trên mặt sân đất nện, trong khi Novak Djokovic lần gần nhất lên ngôi tại Paris vào năm 2023, trước khi Carlos Alcaraz tiếp quản vị thế từ mùa giải kế tiếp.

Cuộc cạnh tranh giữa Alcaraz và Sinner ngày càng gay gắt. Alcaraz là người đầu tiên hoàn tất Career Grand Slam khi giành chức vô địch Australian Open đầu năm nay. Anh từng hướng tới mục tiêu Calendar Grand Slam hiếm có, nhưng giờ đây sẽ không thể đạt được trong năm nay.

Lần gần nhất Alcaraz vắng mặt tại một giải Grand Slam là năm 2023, khi anh không dự Australian Open vì chấn thương gân kheo. Kể từ đó, anh đã tham dự 12 giải liên tiếp, giành 6 danh hiệu, 1 lần á quân, 2 lần dừng ở bán kết, 2 lần dừng ở tứ kết và 1 lần bị loại từ vòng hai. Không tay vợt nào có thành tích Grand Slam tốt hơn Alcaraz trong những năm gần đây. Anh đang hướng tới việc kịp bình phục để cạnh tranh danh hiệu Wimbledon vào mùa hè này.