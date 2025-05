Alcaraz ca ngợi Sinner "giỏi nhất thế giới, có ánh hào quang"

Sau khi giành chiến thắng thứ tư liên tiếp trước Jannik Sinner và lần đầu tiên giành chiến thắng tại Italian Open ở Rome vào rạng sáng 19/5, Alcaraz đã rất phấn khích. Tay vợt người Tây Ban Nha ca ngợi sự sáng suốt về mặt chiến thuật, điều đã giúp anh giành được danh hiệu ATP Masters 1000 thứ bảy và danh hiệu giải đấu thứ 19, ngang bằng với Sinner về số danh hiệu nhiều nhất trong số những tay vợt sinh vào những năm 2000.

Alcaraz trở thành nhà vô địch của Italian Open 2025 (Ảnh: Getty).

"Chiến thắng các giải đấu, nâng cao cúp vô địch mang lại cho bạn rất nhiều sự tự tin khi tham gia các giải đấu tiếp theo. Masters 1000 mang lại cho bạn rất nhiều tự tin vào bản thân để biết rằng bạn đang đi đúng hướng, theo đúng cách, chơi quần vợt tuyệt vời. Tôi rất phấn khích về những gì đã đến với mình. Điều đó có nghĩa tôi đang làm đúng và tôi sẽ tiếp tục làm đúng để hướng đến Paris", Alcaraz cho biết sau chiến thắng 7-6(5), 6-1 trước Sinner.

Alcaraz buộc phải cứu hai set-point trong set mở màn, trước khi thể hiện quyết tâm ấn tượng để vượt qua đối thủ được yêu thích trên sân nhà trong trận chung kết tại Rome. Sau khi cải thiện thành tích lên 7-4 trong loạt trận đối đầu với Sinner, Alcaraz nói về tầm quan trọng của trận đấu quan trọng này, cặp đấu sẽ tiếp tục là tâm điểm chú ý trong nhiều năm tới.

Mặc dù phải nghỉ thi đấu trong ba tháng, Sinner vẫn có một màn trình diễn đáng nhớ trước đám đông cổ động viên nhà nồng nhiệt tại thủ đô Italy. Tuy nhiên, Alcaraz đã nâng cao trình độ của mình để phá vỡ chuỗi 26 trận thắng liên tiếp của Sinner, sau đó thừa nhận "hào quang" của đối thủ và cách anh có thể chiến đấu với anh ta.

Alcaraz ăn mừng sau khi giành điểm trong trận đấu với Sinner (Ảnh: Getty).

Alcaraz nói: "Tôi nghĩ hôm nay cả hai chúng tôi đều thi đấu tuyệt vời, đặc biệt là set đầu tiên. Thật sự căng thẳng khi giao bóng trong tình cảnh đối mặt với hai set-point. Tôi biết ngay từ đầu, các trận đấu với Sinner luôn là những trận đấu thực sự mang tính chiến thuật. Tôi nghĩ hôm nay tôi đã bắt đầu trận đấu thực sự tốt. Về mặt chiến thuật, từ quả bóng đầu tiên cho đến quả bóng cuối cùng, tôi không mất tập trung, điều đó thật tuyệt đối với tôi. Đây có lẽ là một trong những trận đấu hay nhất mà tôi chơi cho đến nay xét về mặt chuyên môn, vì vậy tôi thực sự tự hào về điều đó.

Sinner là tay vợt giỏi nhất thế giới. Việc anh ấy vắng mặt ở Tour trong ba tháng không quan trọng. Anh ấy chơi rất tuyệt ở mọi giải đấu đã tham gia. Những con số thống kê vẫn ở đó. Sinner đã thắng hầu hết mọi trận đấu anh ấy tham gia. Đó là lý do tại sao tôi phải tập trung hơn khi thi đấu với anh ấy. Nếu tôi không chơi với tối đa sức lực thì không thể đánh bại Sinner. Vì vậy, tôi tập trung hơn khi đấu với Sinner hoặc có thể do tôi cảm thấy đối mặt với anh ấy hơi khác một chút so với những tay vợt khác.

Sinner có hào quang ở trên sân. Khi bạn nhìn thấy anh ấy ở phía bên kia lưới thì thật khác biệt. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy mọi người đang tạo ra áp lực theo một cách nào đó cho cả hai chúng tôi mỗi khi chúng tôi đối mặt với nhau".

Với chiến thắng kéo dài 1 giờ 45 phút trước Sinner, Alcaraz đã nâng thành tích lên 30-5 trong mùa giải. Dù bị buộc phải rút lui khỏi Masters 1000 ở Madrid do chấn thương cơ khép, tay vợt 22 tuổi vẫn giành được danh hiệu ở Monte Carlo và Rome.

Sinner có phong độ tốt sau 3 tháng nghỉ thi đấu nhưng chưa đủ để thắng Alcaraz (Ảnh: Getty).

Alcaraz giờ đây sẽ tập trung vào việc bảo vệ danh hiệu vô địch tại Roland Garros và khởi đầu mùa giải sân cỏ, nơi anh cũng là nhà vô địch tại Wimbledon. Mặc dù Alcaraz có rất nhiều điểm xếp hạng phải bảo vệ, tuy nhiên anh vẫn đang dẫn đầu Tour trong năm nay. Nếu tiếp tục phong độ như hiện tại, tay vợt người Tây Ban Nha hoàn toàn có khả năng trở thành tay vợt số một của năm.

Sau khi giành được danh hiệu đầu tiên tại Monte Carlo Masters vào tháng trước, Alcaraz ám chỉ đến khó khăn trong việc đáp ứng kỳ vọng được đặt vào anh trong mùa giải sân đất nện. Tuy nhiên, sau chiến thắng trước Sinner, tay vợt 22 tuổi này tuyên bố mình đang ở một vị trí tốt và "đi đúng hướng".

Alcaraz chia sẻ: "Cảm giác mà tôi đang có ngay lúc này hoàn toàn khác so với những gì tôi đã cảm thấy trước đây, ở Miami hoặc trước giải đấu đó. Tôi đang tiếp cận mọi trận đấu theo một cách khác, điều mà tôi thực sự tự hào. Tôi đã tìm thấy con đường đúng đắn, một lần nữa là đúng cách. Trong các trận đấu, đôi khi tôi cảm thấy hoàn toàn khác biệt.

Trước đây tôi vô cùng lo lắng, tôi đã không thể xử lý được sự lo lắng như hiện tại. Tôi tập trung vào những thứ như kết quả, suy nghĩ tôi phải giành chiến thắng hay phải tạo ra kết quả tốt. Hiện tại, tôi đang tập trung theo một cách hoàn toàn khác, vào những thứ khác, đó là chỉ cần hạnh phúc, tự hào về những khoảnh khắc tôi đang sống. Tôi nghĩ đó là con đường đúng đắn. Tôi cảm thấy rất tuyệt, cảm thấy rất tuyệt ngay lúc này".