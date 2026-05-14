AFC gửi thông điệp đặc biệt sau khi U17 Việt Nam giành vé dự World Cup

U17 Việt Nam thắng U17 UAE 3-2, giành vé vào tứ kết

“Lịch sử gọi tên U17 Việt Nam. Đội bóng này đã tạo nên kỳ tích với tấm vé tham dự vòng tứ kết giải U17 châu Á và giành vé tham dự sân chơi World Cup danh giá”, trang AFC Asian Cup (thuộc quyền quản lý của AFC) bình luận. Kèm theo đó, AFC đã đăng tải bức hình ăn mừng cuồng nhiệt của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Ở trận đấu cuối bảng C vào rạng sáng 14/5 tại giải U17 châu Á, U17 Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước U17 UAE. Kết quả này giúp thầy trò HLV Cristiano Roland giành ngôi đầu bảng C với 6 điểm và đồng thời lần đầu tiên giành vé tham dự World Cup.

Đây là chiến tích đáng ghi nhận của U17 Việt Nam. Theo thống kê, U17 Việt Nam mới là đội bóng đá thứ ba trong lịch sử của Việt Nam giành quyền tham dự World Cup sau đội U20 Việt Nam (2017) và đội tuyển nữ Việt Nam (2023).

Bình luận về trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 UAE, trang chủ AFC viết: “U17 Việt Nam đã lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước U17 UAE. Chiến thắng này giúp đoàn quân HLV Roland lọt vào tứ kết giải U17 châu Á.

U17 Việt Nam đã giành vị trí nhất bảng C với 6 điểm, U17 Hàn Quốc xếp thứ hai với 5 điểm. Đây cũng là hai đội bóng giành quyền đi tiếp và đồng thời có vé tham dự World Cup U17. Ở vòng tứ kết, U17 Việt Nam đối đầu với U17 Australia, còn U17 Hàn Quốc chạm trán với U17 Uzbekistan”.

Nói về diễn biến trận đấu, AFC cho rằng U17 UAE đã có khởi đầu như mơ khi vượt lên dẫn trước ngay ở giây thứ 16. Thế nhưng, U17 Việt Nam không hề nao núng khi vẫn tổ chức tấn công bài bản và có hàng loạt pha tấn công nguy hiểm. Cuối cùng, tới phút 40, Chu Ngọc Nguyễn Lực đã tỏa sáng với pha đá phạt vào lưới U17 UAE.

Ngay đầu hiệp 2, Văn Dương đã ghi bàn giúp U17 Việt Nam vượt lên dẫn trước. Phút 56, Adam Mahrous đã “vẽ đường cong hoàn hảo” vào lưới U17 Việt Nam. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Roland đã chứng minh bản lĩnh và có được bàn ấn định tỷ số 3-2 do công của Mạnh Cường.

Theo lịch, trận tứ kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia diễn ra vào lúc 0h ngày 17/5.