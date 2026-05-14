U17 Việt Nam giành vé dự World Cup, Chủ tịch VFF nói lời ấm lòng

U17 Việt Nam thắng U17 UAE 3-2, giành vé vào tứ kết

Trong trận đấu kết thúc lúc rạng sáng nay (14/5, theo giờ Việt Nam), đội tuyển U17 Việt Nam thắng U17 UAE 3-2. Kết quả này giúp cho chúng ta đứng đầu bảng C, xếp trên cả U17 Hàn Quốc (hòa U17 Yemen 0-0).

U17 Việt Nam đánh bại U17 UAE để vào tứ kết giải châu Á và vào VCK World Cup U17 năm 2026 (Ảnh: AFC).

Đội bóng của HLV Cristiano Roland (người Brazil) giành quyền vào tứ kết giải U17 châu Á 2026. Đồng thời, chúng ta cũng giành quyền vào VCK World Cup U17 năm 2026, được tổ chức tại Qatar.

Sau trận đấu với U17 UAE, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nói: “Thật tự hào và xin được chúc mừng đội tuyển U17 Việt Nam. Lần đầu tiên bóng đá Việt Nam tiến vào VCK World Cup U17. Kết quả thật oai hùng!”.

“Hôm nay toàn đội đã thi đấu quá bản lĩnh. Các cầu thủ U17 Việt Nam thi đấu tốt hơn hẳn so với trận đấu trước đó gặp U17 Hàn Quốc. Ở trận đấu với U17 Hàn Quốc, các cầu thủ trẻ của chúng ta thi đấu với tâm lý sợ bị thủng lưới trong những phút cuối nên mất đi sự tập trung”, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nói thêm.

Trong những ngày vừa qua, người đứng đầu VFF luôn sát cánh bên đội tuyển U17 Việt Nam, tại Jeddah (Saudi Arabia), động viên tinh thần của toàn đội trước và sau mỗi trận đấu.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chúc mừng U17 Việt Nam sau khi toàn đội giành vé dự VCK World Cup U17 (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, trên Fanpage chính thức của mình, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chia sẻ cảm xúc: “Ngược dòng ấn tượng trước U17 UAE, đội tuyển U17 Việt Nam vào tứ kết giải U17 châu Á 2026 với vị trí nhất bảng C”.

“Đồng thời, chúng ta cũng ghi tên mình vào VCK World Cup U17 năm 2026. Chúc mừng đội tuyển U17 Việt Nam, chúng ta xứng đáng với vị trí hiện có!”, Fanpage của VFF viết thêm.

Ở trận đấu với U17 UAE, đội tuyển U17 Việt Nam bị thủng lưới trước chỉ vài chục giây sau khi bóng lăn, bởi pha lập công của Sultan Nasir. Phút 41, Nguyễn Lực gỡ hòa 1-1 cho U17 Việt Nam.

Sang hiệp hai, ở phút 48, Minh Thủy ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Cristiano Roland. Đến phút 56, Adam Mahrous san bằng tỷ số 2-2 cho U17 UAE.

Dù vậy, ở phút 69, Mạnh Cường ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho U17 Việt Nam. Với tư cách đội đầu bảng C, đội tuyển U17 Việt Nam vào tứ kết gặp đội nhì bảng D là U17 Australia.

Đội bóng trẻ đến từ xứ sở chuột túi từng bị chúng ta đánh bại với tỷ số 2-1 tại bán kết giải U17 Đông Nam Á 2026, diễn ra cách đây chưa lâu. Trận tứ kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ diễn ra lúc 0h ngày 17/5 (theo giờ Việt Nam).