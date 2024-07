45.000 cảnh sát được điều động cho lễ khai mạc Olympic Paris

Lần đầu tiên trong lịch sử, lễ khai mạc Olympic được tổ chức bên ngoài những bức tường sân vận động. Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 (01h30 ngày 27/7 theo giờ Việt Nam) sẽ diễn ra dọc sông Seine, trên đoạn sông dài 3,7 dặm (gần 6km), từ cầu Austerlitz đến tháp Eiffel.

Việc lễ khai mạc được tổ chức bên ngoài sân vận động, giúp tạo hiệu hứng lớn, thu hút lượng người dự khán khổng lồ (có thể lên đến nửa triệu khán giả). Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra thách thức về công tác an ninh.

An ninh được tăng cường trước lễ khai mạc Olympic Paris 2024 (Ảnh: Getty).

Theo công bố của BTC Olympic Paris 2024, họ sẽ điều động đến 45.000 cảnh sát để bảo vệ an toàn cho lễ khai mạc. Đấy là chưa tính đến các lực lượng khác (quân đội, hiến binh, vệ sĩ tư nhân) bảo vệ vòng trong và vòng ngoài của các địa điểm chính diễn ra lễ khai mạc.

BTC Olympic Paris còn bố trí các tay súng bắn tỉa trên nóc các tòa nhà, các công trình cao nhất dọc hai bên bờ sông Seine, sẵn sàng bắn hạ các thiết bị bay không người lái xuất hiện xung quanh khu vực này.

Ông Tony Estanguet, chủ tịch Ủy ban tổ chức Oympic Paris 2024 phát biểu: "Chúng tôi phải cân bằng giữa yếu tố an ninh với các hoạt động lễ hội. Đấy là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi vào lúc này".

Chó nghiệp vụ được điều động, kiểm tra các địa điểm thi đấu (Ảnh: Reuters).

Cũng theo ông Tony Estanguet, sở dĩ công tác an ninh cho đại hội được thắt chặt hơn, không chỉ vì lễ khai mạc diễn ra giữa không gian rộng lớn dọc 2 bên bờ sông Seine, mà còn đến từ việc những cuộc xung đột vũ trang diễn ra gần đây ở một số khu vực trên thế giới, có thể khiến một số phần tử cực đoan xem Olympic là cơ hội để gây bạo động.

Ngoài các thiết bị chuyên dụng, cảnh sát Pháp cũng sẽ đưa chó nghiệp vụ vào cuộc, rà soát các điểm thi đấu, các khu vực công cộng , những nơi thường tập trung đông người (nhất là các khu vực ở quảng trường trung tâm thủ đô và xung quanh tháp Eiffel), để kịp thời ngăn ngừa mọi nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra.

Để dự khán lễ khai mạc và theo dõi các môn thi đấu tại Olympic Paris 2024, khán giả buộc phải quét mã QR mà họ đã đăng ký trước đó với BTC Thế vận hội, khi mua vé xem các sự kiện này. Việc quét mã QR sẽ góp phần tránh được tình trạng những kẻ xấu giả danh người hâm mộ, trà trộn vào các sự kiện.

Ngoài việc điều động lực lượng an ninh tại chỗ, Pháp còn nhờ các quốc gia đồng minh gửi nhân viên an ninh đến Pháp trong những ngày diễn ra Olympic. Hiện có hơn 2.000 nhân viên an ninh của các nước đăng ký đến Pháp trong thời gian diễn ra Thế vận hội.

Nhiệm vụ của các nhân viên an ninh đến từ bên ngoài nước Pháp là hỗ trợ quốc gia chủ nhà, thông báo các phần tử nguy hiểm, những kẻ chuyên gây rối trong các sự kiện thể thao ở nước họ, có thể xuất hiện tại Paris và các thành phố của Pháp vào những ngày này.