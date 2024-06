10.000 vận động viên tham dự giải marathon tại Vũng Tàu

Giải đấu được công bố hôm 31/5, tại TPHCM. Ông Nguyễn Trung Hinh, Phó chủ tịch (PCT) Liên đoàn điền kinh Việt Nam, nhận định giải chạy có kế hoạch bền vững, điều đó thúc đẩy Liên đoàn điền kinh Việt Nam nâng tầm giải đấu này.

Buổi lễ công bố giải hôm 31/5 tại TPHCM (Ảnh: P.T).

Vấn đề an toàn, an ninh và y tế được người tham gia giải chạy marathon Vũng Tàu 2024 quan tâm hàng đầu. Về mặt này, phía Ban tổ chức (BTC) khẳng định sẽ đảm bảo tốt mọi khâu, tạo sân chơi an toàn và bổ ích cho vận động viên (VĐV).

Phó Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Việt Nam, ông Nguyễn Trung Hinh chia sẻ: "Chúng tôi phân tuyến, phân luồng cụ thể cho VĐV, đảm bảo an ninh trước, trong và sau quá trình giải đấu diễn ra. BTC đảm bảo không có việc khách tham quan, người dân lạc vào đường chạy của VĐV".

Diễn ra ở thành phố biển Vũng Tàu, cung đường chạy chắc chắn mang lại sự hứng khởi cho những người tham gia. Cụ thể, cung đường thi đấu có một bên là biển, bên kia là núi, cùng sự mến khách của người dân địa phương, hứa hẹn sẽ làm hài lòng những người tham dự giải năm nay.

Giải diễn ra trong các ngày 20, 21 và 22/9, với các cự ly 5km, 10km, 21km và marathon 42km. Riêng ở các cự ly 21km, VĐV phải từ 16 tuổi trở lên. Còn với cự ly marathon 42km, các VĐV phải 18 tuổi trở lên.