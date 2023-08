Xung đột tại Ukraine bị tác động gì từ các vụ tấn công bằng UAV vào Moscow?

Nhân viên an ninh Nga tại hiện trường vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở Moscow hôm 1/8 (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sáng 1/8, phòng không nước này đã bắn rơi 2 chiếc UAV và gây nhiễu tín hiệu điều khiển, vô hiệu hóa đối với chiếc thứ 3, khiến nó đâm vào một tòa nhà ở thủ đô. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyannin thông báo không ai bị thương.

Các hình ảnh được công bố trên mạng xã hội cho thấy một chiếc UAV bay về khu trung tâm tài chính của thủ đô Moscow. Đây là lần thứ hai tòa nhà này - nơi đặt văn phòng Bộ Phát triển Kinh tế Nga - bị UAV tấn công, kể từ hôm 30/7.

Kiev không bình luận chính thức về vụ tấn công gần nhất bằng máy bay do tham vào Moscow. Tuy nhiên, không lâu sau lần tấn công đầu tiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố việc đáp trả vào lãnh thổ và là chính sách của Ukraine.

Trong bài phát biểu định kỳ hằng đêm hôm 30/7, ông Zelensky nói: "Cuộc xung đột đang dần quay trở lại lãnh thổ Nga, trở lại trung tâm mang tính biểu tượng của Moscow".

Ở phía ngược lại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả các cuộc tập kích bằng UAV vào Moscow thể hiện "nỗi tuyệt vọng trên cơ sở những thất bại" của Kiev, trong bối cảnh quân đội Ukraine chưa thể chọc thủng phòng tuyến của Nga ở miền nam nước này.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal kiểm tra một thiết bị bay được cho là mẫu UAV Bober (Ảnh: Chính phủ Ukraine).

Một thực tế mới đang thành hình tại Moscow. Ở một con phố trung tâm, người qua đường có thể bắt gặp chiếc biển báo vừa xuất hiện, với nội dung "Cấm bay drone". Cánh tài xế taxi thường xuyên than phiền về việc, mỗi khi xe của họ đến gần Điện Kremlin hay các tòa nhà chính quyền, tín hiệu internet yếu đi trông thấy.

Các biện pháp an ninh được thắt chặt, thậm chí còn làm gián đoạn Internet của cư dân sống dọc các tuyến đường có ý nghĩa lịch sử và chiến lược.

Ksenia, một cư dân Moscow sống tại một quận cao cấp của thành phố, nói với báo Le Monde rằng: "Gần đây, tín hiệu mạng của chúng tôi khá kém, có thể liên quan đến các cuộc tấn công bằng UAV vào thành phố".

Mặc dù các vụ tấn công gần đây không có thương vong và chỉ gây thiệt hại nhỏ về tài sản, nhưng một số người dân Moscow ở gần hiện trường bày tỏ thái độ hoang mang.

"Trong tình hình này, mọi nơi đều có thể bị nhắm đến, do đó khó có thể cảm thấy an toàn 100%", ông Alexander Gusev, 67 tuổi, nói với Reuters. "Không ai được an toàn trong tình hình này vì không biết mình sẽ bị thứ gì nhắm đến và ở đâu", ông nói thêm.

Tuy nhiên, theo nhiều nhà phân tích, các vụ tập kích từ xa bằng máy bay không người lái nhằm vào Nga có lẽ chỉ có tác động trên phương diện tâm lý và mang tính biểu tượng là chính. Chúng được cho là sẽ không ảnh hưởng lớn tới cuộc xung đột đang diễn ra cách đó hàng trăm km.

Một tòa nhà cao tầng ở Moscow, Nga bị thiệt hại sau lần tập kích bằng drone hôm 1/8 (Ảnh: Reuters).

Mục tiêu chiến lược của Ukraine là gì?

Những lần tập kích gần đây nghi của Ukraine vào Moscow được cho là một phần nhỏ trong chiến dịch sử dụng ồ ạt tên lửa và UAV mà Kiev đang tăng cường thực hiện nhằm vào các tuyến hậu cần - kỹ thuật, sở chỉ huy, khu tập kết binh lực và các cơ sở quân sự khác của Nga.

Theo thống kê của BBC, trong hơn 120 vụ tấn công bằng máy bay không người lái nghi do Ukraine thực hiện trong năm nay, chỉ một số rất ít nhắm vào Moscow. Số còn lại chủ yếu nhắm vào các cơ sở hậu cần có tính chiến lược.

Hôm 29/7, tên lửa của Ukraine đã làm hư hại nặng một phần cầu Chongar - một trong số ít tuyến huyết mạch nối liền Crimea với miền Nam Ukraine. Cây cầu này có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chi viện của Moscow cho lực lượng đang giáng trả đợt phản công lớn của đối phương.

Như vậy, nếu đặt trong bối cảnh hiện tại, rõ ràng Ukraine đang tìm cách làm suy yếu pháo binh và dự trữ hậu cần - kỹ thuật của Nga, từ đó giúp quân đội nước này đột phá tuyến phòng ngự của đối phương. Vì thế, vụ tấn công hôm 29/7 có vai trò lớn hơn nhiều so với những lần tập kích vào Moscow.

"Có căn cứ để cho rằng Ukraine về cơ bản đang bào mòn hậu phương của Nga", Michael Kofman, chuyên gia về quân đội Nga thuộc Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, một viện chính sách có trụ sở ở Mỹ, nhận định.

Mặc dù việc tập trung phá hủy các tuyến hậu cần và kho đạn dược, có khả năng giúp Ukraine chọc thủng phòng tuyến Nga, nhưng ông Kofman nói: "Hiện chưa thể biết được rằng liệu những đòn tập kích chính xác từ xa của Ukraine có đủ để đem lại kết quả ấy hay không".