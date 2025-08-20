Xe bọc thép loại hiếm của Nga xuất hiện ở chiến tuyến

Xe bọc thép Ladoga của Nga (Ảnh: BTVT.INFO).

Trang Military đưa tin ngày 19/8, xe trinh sát - chỉ huy Ladoga hiếm hoi của Nga, được chế tạo trên khung gầm xe tăng T-80, đã xuất hiện ở chiến tuyến với Ukraine.

Nhiệm vụ cũng như địa điểm xuất hiện cụ thể của xe bọc thép này không được tiết lộ.

Một phương tiện tương tự từng bị máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine tấn công vào tháng 3/2024. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận liệu đó có phải cùng một chiếc hay là một đơn vị khác.

Nga có thể đã chuyển đổi xe chiến đấu Ladoga thành xe chở quân bọc thép nhằm mang lại mức độ bảo vệ tối đa cho binh sĩ.

Tổ lái tiêu chuẩn của Ladoga gồm 2 người, với thêm 4 chỗ trong khoang chở quân; tuy nhiên, sau khi hoán cải, số lính bộ binh mang theo có thể đã được tăng lên.

Xe Ladoga được phát triển vào năm 1982, chuyên dùng cho các hoạt động trong môi trường bị nhiễm xạ, hóa chất hoặc sinh học.

Phương tiện này sử dụng khung gầm T-80, trang bị động cơ tuabin khí GTD-1250 công suất 1.250 mã lực do Cục thiết kế thử nghiệm Kirill Klimov phát triển. Động cơ có hệ thống thổi bụi độc đáo, dùng luồng khí nén từ cánh hướng dòng của tuabin, cho phép khử nhiễm nhanh sau khi hoạt động trong khu vực ô nhiễm.

Xe còn có một tổ máy phụ tuabin khí công suất 18 kW đặt phía sau, cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống khi xe đứng yên.

Để duy trì sự sống cho tổ lái, xe có hệ thống cấp khí riêng biệt bằng các bình nén khí bố trí ở phần sau thân, cho phép vận hành ngay cả khi không sử dụng hệ thống lọc – thông gió tiêu chuẩn. Toàn bộ bên trong thân được lót vật liệu đặc biệt.

Xe Ladoga được trang bị không chỉ kính tiềm vọng, thiết bị quan sát đêm mà còn có 2 camera.

Tổng cộng, ngành công nghiệp Liên Xô chỉ sản xuất khoảng 4 chiếc Ladoga loại này.