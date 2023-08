WHO theo dõi biến thể SARS-CoV-2 mới đang lây lan ở Mỹ, Trung Quốc

Biến thể SARS-CoV-2 mới EG.5 có khả năng lây lan mạnh hơn và làm tăng số ca Covid-19 (Ảnh minh họa: CBS News).

Theo Guardian, biến chủng EG.5 hoặc Eris có liên quan tới một biến thể phụ của Omicron tên là XBB.1.9.2. Eris đang có xu hướng trở nên phổ biến trên toàn cầu, với các quốc gia như Mỹ, Anh, Trung Quốc đang bị ảnh hưởng bởi chủng mới.

WHO đã xếp Eris vào nhóm biến thể đáng quan tâm nhưng nhấn mạnh chủng này chưa gây ra bất cứ mối đe dọa cụ thể nào. "Dựa trên các bằng chứng hiện có, rủi ro sức khỏe cộng đồng do EG.5 gây ra được đánh giá là thấp ở cấp độ toàn cầu", WHO nhận định.

"Mặc dù EG.5 đã cho thấy tỷ lệ mắc bệnh, khả năng lây lan và khả năng né tránh hệ miễn dịch gia tăng, nhưng cho đến nay vẫn chưa có báo cáo nào cho thấy chủng này có thể gây ra triệu chứng nghiêm trọng hơn", thông báo cho hay.

Christina Pagel, giáo sư tại Đại học College London (Anh), cho biết mặc dù EG.5 ngày càng phổ biến và dường như né tránh hệ thống miễn dịch tốt hơn, nhưng chưa có bằng chứng nào cho thấy chủng này gây ra bệnh nặng hơn.

WHO đã khuyến nghị các quốc gia thành viên tìm hiểu về khả năng né tránh kháng thể và mức độ nghiêm trọng của EG.5. Các triệu chứng khi nhiễm EG.5 phần lớn giống với các biến thể trước đó, bao gồm mệt mỏi, sốt và ho khan.