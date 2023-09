WHO: Thế giới có thêm 1,4 triệu ca Covid-19 trong một tháng

Sự xuất hiện của biến chủng mới Eris làm gia tăng số ca Covid-19 toàn cầu (Ảnh minh họa: Reuters).

WHO ngày 1/9 cho hay, hơn 1,4 triệu ca nhiễm Covid-19 mới và hơn 1.800 ca tử vong do căn bệnh này đã được ghi nhận trên toàn thế giới từ ngày 31/7 đến 27/8.

Theo WHO, các số liệu này cho thấy số ca mắc Covid-19 tăng 38% và số ca tử vong giảm 50% so với khoảng thời gian 28 ngày trước đó.

Hàn Quốc ghi nhận nhiều ca mắc mới nhất, sau đó là Italy, Anh. Khu vực Đông Địa Trung Hải có mức tăng lớn nhất liên quan đến số ca nhiễm mới (113%), theo sau là Tây Thái Bình Dương (tăng 52%), châu Âu ( tăng 39%). Trong khi đó, châu Phi và Đông Nam Á ghi nhận số ca nhiễm mới lần lượt giảm 76% và 48%.

WHO cho biết, số ca Covid-19 mới gia tăng là do sự xuất hiện của biến thể Eris - chủng đang lây lan mạnh nhất. Trong khi đó, nhiều nước cũng ghi nhận các biến chủng khác như Arturo và Kraken.

Tháng trước, WHO xếp biến thể SARS-CoV-2 mang tên Eris vào danh sách biến chủng đáng quan tâm khi nó đang lây lan nhanh ở nhiều nước bao gồm Mỹ, Trung Quốc.

Tuy nhiên, WHO nhấn mạnh Eris chưa gây ra bất cứ mối đe dọa cụ thể nào. "Dựa trên các bằng chứng hiện có, rủi ro sức khỏe cộng đồng do Eris gây ra được đánh giá là thấp ở cấp độ toàn cầu", WHO nhận định.

Theo thống kê của WHO, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, thế giới ghi nhận 770 triệu ca bệnh, trên 6,9 triệu người tử vong vì virus.

Mặc dù WHO đã tuyên bố chấm dứt "tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu" liên quan tới Covid-19 vào tháng 5, nhưng tổ chức này vẫn nhắc nhở các quốc gia thành viên "duy trì chứ không loại bỏ cơ sở hạ tầng chống Covid-19".

WHO kêu gọi các nước tiếp tục duy trì các hệ thống cảnh báo sớm, giám sát và báo cáo, theo dõi biến thể, hỗ trợ lâm sàng và tiêm chủng tăng cường cho các nhóm có nguy cơ cao.