Số ca Covid-19 toàn cầu tăng 80% do biến thể phụ mới

Số ca Covid-19 toàn cầu tăng trở lại (Ảnh minh họa: ST).

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), thế giới ghi nhận gần 1,5 triệu ca Covid-19 mới từ ngày 10/7 đến 6/8, tăng 80% so với 28 ngày trước đó.

Trong đó, số ca nhiễm ở khu vực Tây Phi tăng 137%. Một số nước như Anh, Mỹ, Pháp, Nhật Bản ghi nhận đợt dịch mới trong những tuần mùa hè gần đây.

Tuy nhiên, số ca tử vong toàn cầu do Covid-19 giảm 57% xuống 2.500 ca.

WHO cho rằng, con số thực tế có thể lớn hơn. Điều này là do các nước đã giảm tỷ lệ xét nghiệm, truy vết so với giai đoạn đầu đại dịch Covid-19.

Giới chuyên gia chỉ ra một số nguyên nhân khiến số ca nhiễm tăng nhanh như cao điểm du lịch mùa hè, suy giảm miễn dịch, sự xuất hiện của biến thể phụ mới.

Trong tuần này, WHO đưa biến thể phụ EG.5 của biến chủng Omicron vào nhóm "biến chủng cần theo dõi".

Theo ước tính của Trung tâm Kiểm soát và Phòng dịch Mỹ (CDC), tính đến cuối tuần trước, biến thể EG.5 chiếm khoảng 17% tổng số ca mắc Covid-19 ở Mỹ, khiến nó trở thành chủng bệnh chiếm ưu thế nhất.

Biến thể này cũng đã được ghi nhận đang lây lan ở nhiều quốc gia. Ngoài Mỹ, EG.5 đang phát triển nhanh chóng ở Ireland, Pháp, Anh, Nhật Bản và Trung Quốc.

Đến nay, giới chuyên gia cho biết chưa có bằng chứng cho thấy EG.5 dẫn đến sự gia tăng số ca nhập viện. Tuy nhiên, EG.5 dường như dễ lây lan nhanh hơn so với những biến thể trước đó.